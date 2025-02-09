بعد جدل شريف مدكور عن حساب القبر.. فيديو للشعراوي: القبر ليس فيه عذاب ولكن

كتب- علي شبل:

بعد جدل فجره الإعلامي المصري شريف مدكور بحديثه عن عدم وجود حساب للناس في القبر، مستشهدا بالآية القرآنية: (كل نفس ذائقة الموت ثم توفون أجوركم يوم القيامة)، قائلًا: "هذه الآية الكريمة الصريحة والواضحة تأكد وتبين لكل من يتدبر القرآن أنه لا يوجد أي شيء في القبر".. تداول مستخدمون لموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، مقطع فيديو لإمام الدعاة الراحل الشيخ محمد متولي الشعراوي، يؤكد فيه أنه لا يوجد عذاب في القبر ولا عذاب للميت قبل أن يحاسب في الآخرة، إنما هو عرض للمنزلة يوم الحساب من نعيم أو عذاب.

وفي حوار نادر مسجل مع الإعلامي الراحل محمود سلطان، يجيب خلاله عن بعض الاستفسارات الدينية، في برنامج «لقاء الإيمان»، الذي كان يذاع على شاشة التليفزيون المصري، شدد «الشعراوي» خلال اللقاء على عدم وجود عذاب في القبر، مفندًا الأسباب التي استند عليها في وصوله إلى هذه النتيجة.

ويقول «الشعراوي» في المقطع المتداول: «لا يوجد عذاب في القبر، لأنه لا عذاب إلا بعد حساب، والحساب حيبقى في الآخرة، إنما القبر بس شُروة الحياة مُنعت من النفس، وشاف نفسه مجندل في التراب، فيعرض عليه عذابه في الآخرة، إن كان صالحًا يعرض عليه العذاب، وإن كان مؤمنًا يعرض عليه الثواب، يقوم طول ما هو شايف الحاجة الحلوة يبقى في سرور، وشايف الحاجة اللي بتنظره في الآخرة يبقى فيه عذاب».

ويتابع «الشعراوي»: «يبقى كده عذاب القبر عرض لمنازل الآخرة، ولذلك اقرأ قول الله سبحانه وتعالى في (قوم فرعون): (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا غُدُوًّا وَعَشِيًّا وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ.. غافر (46)».

ويضيف إمام الدعاة: «الزمن بالنسبة للإنسان يبقى إيه؟ حياته مماته، وبعثه، آل فرعون ما عرضوش في الحياة على النار، خلاص، إذن لم يبق سوى زمنين اثنين، زمان الموت اللي هو البرزخ، وزمان الآخرة، أما زمان البرزخ فقال: (النَّارُ يُعْرَضُونَ عَلَيْهَا)، ولما زمان الآخرة قال: (وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ أَدْخِلُوا آَلَ فِرْعَوْنَ أَشَدَّ الْعَذَابِ)، يبقى هنا عرض وهنا إدخال، وهذا الفرق بين الاثنين».

واختتم «الشعراوي»: «يعني مثلا، رئيس الجمهورية أو الملك عزمنا، وبعدين دخلنا لقينا موائد جميلة، يبقى ده اللي هاناكله ونفضل مبسوطين لغاية ما نروح ناكل، طيب إذا كان ولد دخل قسم في جريمة، وشاف الفلكة والكرباج والسلسلة والقيد، ولسه ما عملوش فيه حاجة، يبقى معروضة عليه، إذن فيه عذاب».

وكان الإعلامي شريف مدكور، كتب عبر صفحته الرسمية على فيسبوك، منكرا حساب القبر: "قال تعالى (كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة) قال يوم القيامة ولم يقل وإنما توفون أجوركم في القبر... أو يقول وإنما توفون بعض أجوركم في القبر.. أو يقول وإنما ستتعرفون على مقاماتكم في القبر... هذه الآية الكريمة الصريحة والواضحة تأكد وتبين لكل من يتدبر القرآن أنه لا يوجد أي شيء في القبر".

وبعد تعليقات وانتقادات، أعلن مدكور أنه سيغلق التعليقات على المنشور لتجنب الجدل الواسع الذي قد يسببه النقاش بين المتابعين، وكتب في منشور لاحق: "أنا اتكلم في الدين براحتي واقول اللي أنا عوزه مدام مش بكفر حد والحاجه الوحيده اللي مش من حق مخلوق يقولي متتكلمش فيها هي ديني علي الاقل أنا ببحث وبجتهد علشان أزود إيماني ويقيني والله أعلم….أنا مش خروف حمشي ورا كلام حد… كل واحد يلم نفسه على الأقل أنا مش بتاجر ولا بعمل سبوبة من ديني وربنا عارف نيتي وهو اللي بيحاسب في الاخر...".

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