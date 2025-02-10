لها شروط وهذا ما تقوله فيها.. 7 أحكام شرعية مهمة عن سجدة التلاوة يجب أن تعرفها

كـتب- علي شبل:

يقول النبي ﷺ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله!» رواه مسلم، وورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "كَانَ رَسُولُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ عَلَيْنَا السُّورَةَ فِيهَا السَّجْدَةُ؛ فَيَسْجُدُ وَنَسْجُدُ" رواه البخاري.. أحاديث شريفة استدل بها العلماء على بيان حكم سجدة التلاوة، وهي سنةٌ مؤكدةٌ في الصلاة، وغيرها؛ ولها أحكام شرعية.. يرصد مصراوي أهمها، وفق رأي لجان الفتوى الرئيسة بدار الإفتاء والأزهر الشريف، وذلك في التقرير التالي:

1- حكم سجدة التلاوة

يعتبر سجود التلاوة سنةٌ مؤكدةٌ في الصلاة، وغيرها؛ لقول النبي ﷺ: «إذا قرأ ابن آدم السجدة فسجد اعتزل الشيطان يبكي، يقول: يا ويله!» رواه مسلم.

2- شروط سجود التلاوة

يشترط لصحة سجود التلاوة الطهارة من الحدث، وطهارة البدن والثوب والمكان، واستقبال القبلة، وستر العورة، ولا تصح سجدة التلاوة إلا إذا استوفت هذه الشروط.

3- ما يقال عند سجود التلاوة

يقال في سجدة التلاوة مثل ما يقال في سجود الصلاة: "سبحان ربي الأعلى" ثلاثًا، وتدعو فيه ويقول: "اللهم لك سجدت، وبك آمنت، ولك أسلمت، سجد وجهي للذي خلقه وصوره وشق سمعه وبصره، تبارك الله أحسن الخالقين" رواه مسلم.

ويستحب في سجود التلاوة كذلك أن يقال فيه:

"اللهم اكتب لي بها عندك أجرا، وامح عني بها وزرا، واجعلها لي عندك ذخرا، وتقبلها مني كما تقبلتها من عبدك داود - عليه السلام- " فهذا وارد عن النبي- صلى الله عليه وسلم.

4- ما تقوله إذا لم تستطع أداءها

إن تيسر لك السجود فاسجد، وإن لم يتيسر لك فلا حرج عليك إن تركته، وقد استحب بعض الفقهاء إن لم يتيسر لك السجود للمواصلات أو كنت على غير طهارة أن تقول: "سُبْحَانَ الله، وَالْحَمْد لله، وَلَا إِلَه إِلَّا الله، وَالله أكبر، وَلَا حول وَلَا قُوَّة إِلَّا بِاللَّه الْعلي الْعَظِيم " قال البُجَيْرَمِيّ الشافعي: "فَإِنْ لَمْ يَتَمَكَّنْ مِنْ التَّطْهِيرِ لِلسَّجْدَةِ أَوْ مِنْ فِعْلِهَا لِشُغْلٍ قَالَ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ: سُبْحَانَ اللَّهِ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ، وَلَا إلَهَ إلَّا اللَّهُ، وَاَللَّهُ أَكْبَرُ، وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلَّا بِاَللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ".

5- هل يجب فيه التسليم؟

اتفق الفقهاء على عدم مشروعية السلام من سجود التلاوة أثناء الصلاة، أما خارجها فهو محل خلاف بين الفقهاء؛ فمن سلَّم فلا حرج عليه، ومن لم يسلم فلا حرج عليه أيضًا؛ إذ من المقرر شرعًا أنه: «لا يُنْكَر المُختلَف فيه».

6- هل يصح سجود التلاوة بالإيماء في السيارة؟

يقول عالم الشريعة السعودي الدكتور سعد الخثلان: نعم يصح، لكن لغير قائد السيارة، الذي يقود السيارة ينبغي ألا يسجد سجود التلاوة؛ لأن هذا يعرضه للخطر، ويعرض أيضًا من كان راكبًا معه في السيارة للخطر، وسجود التلاوة مستحبٌّ وليس واجبًا، لكن من كان راكبًا معه، وكان يقرأ آياتٍ من كتاب الله​​​​​​​، ومر بآية سجدةٍ، فإنه يومئ بالسجود؛ لأن سجود التلاوة ليس بصلاةٍ على القول الراجح، كما هو اختيار أبي العباس ابن تيمية وجمعٍ من المحققين من أهل العلم، فلا بأس أن يسجد بالإيماء، ولا بأس أن يسجد لغير القبلة.

7- هل تؤدى بغير وضوء، وما حكم تركها؟

ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يشترط لصحة سجود التلاوة طهارة بدن الساجد وثوبه ومكانه من النجاسة؛ لأنه يشترط لها ما يشترط للصلاة.

وذكر الإمام البخاري في الصحيح أن الصحابي عبد الله بن عمر رضي الله عنهما كان يسجد للتلاوة بدون وضوء.

وذهب الشافعيَّة إلى أن غير المتطهر يجوز له أن يقول: «سبحان الله، والحمد لله، ولا إله إلا الله، والله أكبر ، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم» أربع مرات؛ لأنها تقوم مقام السجود للتلاوة.

ويؤكد العلماء أن الأحوط ألا يسجد غير المتوضئ سجود التلاوة أو الشكر، وإن كان على غير وضوء يقول الدعاء السابق، فإنها تقوم مقامها، كما وردت السُّنَّة النبوية بذلك.

هل يعاقب تاركها؟

سجود التلاوة سنة مؤكدة على الراجح المفتى به من أقوال الفقهاء، فإذا فعلها الإنسان أثيب عليها، وإن تركها لا يعاقب؛ لأنه ثبت عن أمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - أنه قرأ السجدة التى فى سورة النحل على المنبر، فنزل وسجد، ثم قرأها في الجمعة الأخرى فلم يسجد، ثم قال {إن الله لم يفرض علينا السجود إلا أن نشاء}، وذلك بحضور الصحابة - رضي الله عنهم.

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