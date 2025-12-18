قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، إن التعبيرات القرآنية تحمل دلالات عميقة تتجاوز المعنى الظاهرى، مستشهداً بقوله تعالى في سورة الكهف: "فَأَصْبَحَ يُقَلِّبُ كَفَّيْهِ عَلَىٰ مَا أَنفَقَ فِيهَا"، موضحاً أن تقليب الكفين هنا ليس مجرد حركة جسدية بل هو تعبير عن الصدمة والحسرة، والأهم من ذلك دلالة الخلو وعدم الملكية.

وأضاف الجندي، خلال حلقة برنامج لعلهم يفقهون المذاع عبر فضائية" dmc": أن الكف المفتوحة تختلف تماماً عن القبضة؛ فالقبضة ترمز عادة للامتلاك والمال، ولهذا يسمى الراتب قبضاً، أما بسط الكفين وتقليبهما فهو إشارة إلى أن الإنسان أصبح خالياً من كل شيء، وقد ضاع ما أنفقه ولم يعد يملك من أمره شيئاً.

ولفت عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية إلى ملحوظة تأملية دقيقة في حياة الإنسان، مشيراً إلى أن المولود ينزل إلى الدنيا ويداه مقبوضتان، وكأنه يريد أن يمسك بالدنيا ويستحوذ عليها، بينما يخرج الميت من الدنيا وكفاه مبسوطتان تماماً، في إشارة رمزية إلى أنه ترك كل شيء وخرج منها صفر اليدين.

واختتم الجندي حديثه بالتأكيد على أن هذه الهيئة عند الموت تصدق قوله تعالى: "وَلَقَدْ جِئْتُمُونَا فُرَادَىٰ كَمَا خَلَقْنَاكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَتَرَكْتُم مَّا خَوَّلْنَاكُمْ وَرَاءَ ظُهُورِكُمْ"، موضحاً أن الإنسان مهما جمع في دنياه، فإنه يغادرها متجرداً من كل النعم والأموال كما خلقه الله أول مرة.

اقرأ ايضًا:

هل يكره صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟.. أمين الفتوى يجيب

ما حكم الزكاة في القمح والشعير.. وما قيمتها؟.. الإفتاء توضح

داعية تحذر الأزواج من الخصام والهجر: القطيعة محرمة شرعًا وتعرّض لغضب الله