"تطهير اللسان".. خالد الجندي يكشف عن أحد شروط التوبة الصادقة

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، عن أحد شروط التوبة الصادقة، مؤكدا أن التوبة ليست مجرد إحساس داخلي، بل تحتاج إلى حركة لسان يظهر فيها صدق الرجوع إلى الله عز وجل.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقة خاصة بعنوان "حوار الأجيال" ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "DMC"، اليوم الأربعاء، أن العجيب أن الإنسان قبل التوبة قد يطلق لسانه بالنكات البذيئة، والغيبة، والكلام السيئ، والتعليقات المستمرة، ثم إذا أراد التوبة التزم الصمت فجأة وكأن “أبو السكيت” نزل عليه، بينما المطلوب هو أن يتحرك اللسان بالاستغفار والذكر وتلاوة القرآن، ليطهّر الإنسان لسانه مما كان عليه سابقاً.

وأكد الشيخ خالد الجندي أن اللسان هو شاهد العبد في الدنيا، وأن من كان يملأ وقته بالكلام الفاسد ثم تاب دون أن ينطق بذكر الله، فقد تخلّى عن أهم مظاهر التوبة العملية، مشيراً إلى أن تطهير اللسان هو أول خطوة لتطهير القلب، وأن الذكر والنطق الصادق هما العلامة الأولى على صدق العبودية وتمام الرجوع إلى الله سبحانه وتعالى.

اقرأ أيضاً:

هل تجوز صلاة قيام الليل بعد العشاء أم يجب انتظار الثلث الأخير من الليل؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز غلق العين في الصلاة من أجل الخشوع؟.. أمين الفتوى يجيب

هل يجوز للعامل في جمع وتوزيع الزكاة أخذ راتب على عمله من أموال الزكاة؟.. الإفتاء توضح