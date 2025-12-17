هل يكره صيام قضاء رمضان في شهر رجب؟.. أمين الفتوى يجيب

قبل أيام من حلول شهر رجب المعظم، كشف الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم صيام قضاء رمضان في شهر رجب، وذلك خلال رده على سؤال تلقاه من سيدة تقول: «لو صمت الأيام اللي عليّ من رمضان في شهر رجب، هل هذا جائز أم لا؟».

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن الصيام في الشريعة الإسلامية ينقسم إلى صيام فرض وصيام سُنّة، فصيام الفرض كصيام شهر رمضان، وصيام السُّنّة مثل صيام الستة من شوال وصيام يومي الاثنين والخميس وغيرها من النوافل المعروفة.

وأضاف شلبي، خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس» المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن من أفطر في شهر رمضان لعذر شرعي كالمريض أو من عليه مشقة زائدة أو المسافر، فإنه يجب عليه قضاء هذه الأيام بعد ذلك، مؤكدًا أن القضاء واجب ثابت في ذمة الإنسان.

وبيّن أن قضاء أيام رمضان لا يرتبط بوقت معين، إذ يجوز أداؤه في أي شهر من شهور السنة، سواء في شوال أو رجب أو شعبان أو غيرها، ولا حرج في ذلك شرعًا، لأن الشريعة لم تُحدد زمنًا مخصوصًا لقضاء الصيام، وإنما أوجبت القضاء دون تقييده بموعد محدد.

وختم الدكتور محمود شلبي، مؤكدًا أن صيام قضاء رمضان في شهر رجب جائز شرعًا ولا إشكال فيه، داعيًا إلى الحرص على قضاء ما على الإنسان من أيام قبل دخول شهر رمضان القادم، حتى يستقبله وهو قد أنهى ما عليه من واجبات.

