خالد الجندي يحذر: الأصنام تحطمت لكن هناك صنم يعبده بعض الناس حتى الآن

حذر الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، من أن هناك صنمًا يعبده كثير من الناس دون أن يشعروا، رغم أن الأصنام التي عُبدت من دون الله قديمًا مثل اللات والعزى وود وسواع ويغوث ويعوق ونسر قد كُسرت وانتهت كأصنام للعبادة، ولم يعد لها وجود يُعبد كما كانت في الجاهلية، موضحًا أن تحطيم هذه الأصنام كان إيذانًا بانتهاء صورة ظاهرة من صور الشرك.

وأوضح عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، خلال حلقة خاصة بعنوان “حوار الأجيال”، ببرنامج “لعلهم يفقهون”، المذاع على قناة “dmc”، اليوم الأربعاء، أن هناك صنمًا آخر لا يزال قائمًا حتى اليوم، ولم يُكسر بعد، بل يعبده كثير من الناس دون أن يشعروا، وهو صنم النفس، مؤكدًا أن هذا الصنم أخطر من الأصنام الحجرية، لأنه خفي ومتجدد، ويتسلل إلى القلوب في صورة هوى وكِبر وتعظيم للذات.

وأشار الشيخ خالد الجندي إلى قول الله تعالى: «أفرأيت من اتخذ إلهه هواه»، مبينًا أن الهوى إذا صار هو الحاكم على تصرفات الإنسان وقراراته، أصبح معبودًا من دون الله، وأن بعض الناس قد لا يسجدون لصنم، لكنهم يعبدون أهواءهم ورغباتهم، فيقدمون ما تهواه النفس على ما يرضي الله.

