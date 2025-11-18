إعلان

كيف أتعامل مع كثرة التفكير والخوف من المستقبل؟.. أمين الفتوى يُجيب

كتب : محمد قادوس

04:01 م 18/11/2025

الشيخ أحمد وسام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول شعورها بالخوف المستمر من المستقبل والوحدة بعد التقاعد، رغم وجود أسرة متدينة، لكن غير اجتماعية، مع بعض الخلافات الزوجية القديمة وضعف الصحة الذي يمنعها من الخروج من المنزل.

وقال أمين الفتوى أن علاج هذا الخوف يبدأ بالثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، مؤكدًا أن الله لا يريد للعبد إلا الخير، وأن المداومة على ذكر الله تجعل الإنسان دائمًا في معية الله، وبالتالي يقل الخوف والقلق من المستقبل.

وأشار وسام، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس" إلى أن الصلاة على النبي محمد-صلى الله عليه وسلم-تشكل نوعًا من المعيّة بين العبد وسيدنا رسول الله، موضحًا أن السلام على النبي هو ذكر مستحب في الصلاة وخارجها، وأن الله سبحانه وتعالى يرد على من يسلم على النبي روحه، فالمداومة على هذا الذكر تمنح الإنسان راحة نفسية وطمأنينة.

ووجه نصيحة بأن يسلم الإنسان أموره لله، ويبذل الأسباب المادية التي أمر بها، ويعتمد على الله في كل شأنه، فالله سبحانه وتعالى هو الونس والحاضر مع عباده إذا ذكروه، وهذا يخفف من الخوف والقلق ويجعل الإنسان يعيش الطمأنينة بعد التقاعد.

اقرا ايضًا:

بعد حوادث مشاهير.. داعية تحذر: "الحسد بيموّت ومش كل حاجة ننشرها على السوشيال"

ما حكم تغيير عملة لشخص بالسوق السوداء ثم محاسبته بسعر البنك؟.. أمين الفتوى يرد (فيديو)

هل يجب غسل الشعر كاملًا عند الغسل من الجنابة؟.. أمين الفتوى يجيب (فيديو)

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ أحمد وسام كثرة التفكير الخوف من المستقبل الخلافات الزوجية

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

أخبار مهرجان القاهرة

المزيد
الوطنية للانتخابات تلغي نتائج انتخابات النواب في 19 دائرة بـ 7 محافظات
عاجل.. تخفيف الحكم على المتهم في قضية الطفل ياسين بالبحيرة
قفزة مفاجئة في سعر الدولار مقابل الجنيه
الإجراءات الجنائية.. أقصى مدة لحبس المتهم قبل عرضه على النيابة
ضوابط حصول العامل على مقابل نقدي نظير رصيد إجازاته