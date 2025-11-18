كيف أتعامل مع كثرة التفكير والخوف من المستقبل؟.. أمين الفتوى يُجيب

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال سيدة حول شعورها بالخوف المستمر من المستقبل والوحدة بعد التقاعد، رغم وجود أسرة متدينة، لكن غير اجتماعية، مع بعض الخلافات الزوجية القديمة وضعف الصحة الذي يمنعها من الخروج من المنزل.

وقال أمين الفتوى أن علاج هذا الخوف يبدأ بالثقة بالله سبحانه وتعالى والاعتماد عليه، مؤكدًا أن الله لا يريد للعبد إلا الخير، وأن المداومة على ذكر الله تجعل الإنسان دائمًا في معية الله، وبالتالي يقل الخوف والقلق من المستقبل.

وأشار وسام، خلال برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة" الناس" إلى أن الصلاة على النبي محمد-صلى الله عليه وسلم-تشكل نوعًا من المعيّة بين العبد وسيدنا رسول الله، موضحًا أن السلام على النبي هو ذكر مستحب في الصلاة وخارجها، وأن الله سبحانه وتعالى يرد على من يسلم على النبي روحه، فالمداومة على هذا الذكر تمنح الإنسان راحة نفسية وطمأنينة.

ووجه نصيحة بأن يسلم الإنسان أموره لله، ويبذل الأسباب المادية التي أمر بها، ويعتمد على الله في كل شأنه، فالله سبحانه وتعالى هو الونس والحاضر مع عباده إذا ذكروه، وهذا يخفف من الخوف والقلق ويجعل الإنسان يعيش الطمأنينة بعد التقاعد.

