بعد حوادث مشاهير.. داعية تحذر: "الحسد بيموّت ومش كل حاجة ننشرها على السوشيال"

كتب - علي شبل:

10:12 م 17/11/2025

الدكتورة نيفين مختار

بعد حوادث مؤلمة وقعت مؤخرا لبعض المشاهير، منهم المطرب الشعبي إسماعيل الليثي والاعلامي ونجم الكرة السابق محمد صبري، في حادثي طريق مؤلمين، حذرت الداعية الإسلامية، الدكتورة نيفين مختار، من الحسد والعين وتأثيرهما على حياة الشخص.

وقالت الداعية إن هناك مطربا مشهورا توفي في حادث سير بعد احتفاله بعيد ميلاد زوجته ومصالحته لها، وكذلك هناك أحد مشاهير مجال كرة القدم، لقى حتفه في حادث سيارة بعد أن استكثر الناس عليه برنامجه التلفزيوني.

وأوضحت الدكتورة نيفين مختار، خلال استضافتها ببرنامج «أنا وهو وهى» المُذاع عبر قناة «صدى البلد»، أنه ينبغى عدم نشر ما يخص الحياة الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعى، قائلة: «الناس بتسكتر على بعض النعمة، خصوصًا على السوشيال ميديا، يعنى الناس المعروفة والمشهورة».

وأكدت «مختار» أن الرسول، صلى الله عليه وسلم، قال فى حديث شريف: «استعيذوا باللهِ من العينِ فإنَّ العينَ حقٌّ»، وفى حديث آخر: «إنَّ العينَ لَتُدخِلُ الجملَ القِدرَ والرجلَ القبرَ»، موضحة أن العين والحسد قد يتسببان في موت الشخص، كما أن الحاسد يضر نفسه قبل أن يضر الآخرين، ويعيش في كبد ومعاناة بسبب شعوره الدائم بالنقص وعدم الرضا بما قسمه الله له.

