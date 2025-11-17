

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من سيدة تقول: هل يجب غسل الشعر كاملا أثناء الغسل من الجنابة، خاصة إذا كان الشعر خشنًا ويؤدي تكرار غسله واستخدام السيشوار بعد كل مرة إلى تلفه أو تكسره؟.



وفي رده، أوضح أمين الفتوى، خلال برنامج "فتاوى الناس" المذاع على قناة الناس، اليوم الإثنين، أن المرأة في هذه الحالة يمكنها غسل جسدها بالكامل، مع الاكتفاء بتفريق الشعر وخلخلته بحيث يصل الماء إلى منابته، دون إلزام بغسله كاملًا بالماء الجاري.



وأشار أمين الفتوى إلى أن هذا الحكم جائز شرعًا، وهو من الرخص التي أباحها عدد من الفقهاء للحالات المرضية أو التي يُخشى فيها تلف الشعر بسبب كثرة الغسل، مؤكدًا أن صحة الغسل لا تتأثر طالما وصل الماء إلى جذور الشعر.



وختم الشيخ محمد وسام، مبينًا أن الحفاظ على صحة الشعر وعدم تعريضه للتلف لا يتعارض مع أداء الواجبات الشرعية، مؤكدًا أن الشريعة راعت ظروف الناس، ووضعت الرخص تخفيفًا ورحمة في مثل هذه الحالات.







