هل تصل الفاتحة إلى الميت؟.. الدكتور يسري جبر يجيب

كتب : محمد قادوس

01:37 م 26/10/2025

هل تصل الفاتحة إلى الميت

قال الدكتور يسري جبر، من علماء الأزهر الشريف، إن قراءة الفاتحة وسائر القرآن الكريم تصل ثوابها إلى الميت، مستدلًا على ذلك بصلاة الجنازة التي تُقرأ فيها الفاتحة ابتداءً، مؤكدًا أن هذا أوضح دليل على وصول ثواب القراءة إلى المتوفى.

وأضاف جبر، خلال حلقة برنامج "أعرف نبيك"، المذاع على قناة" الناس": أن صلاة الجنازة بكاملها موجهة للميت، حيث تُقرأ الفاتحة بعد التكبيرة الأولى، ثم الصلاة على النبي ﷺ بعد التكبيرة الثانية، والدعاء للميت بعد الثالثة، والدعاء للنفس بعد الرابعة، متسائلًا: "إذا كانت الفاتحة لا تصل للميت، فهل تكون صلاة الجنازة باطلة.

وأوضح أن الأمة الإسلامية على مر العصور أجمعت على قراءة الفاتحة وإهداء ثوابها للأموات، مبينًا أن الأمة لا يمكن أن تُجمع على خطأ، فهي معصومة في مجموعها من الانحراف عن الحق.

وأشار إلى أن الحج عن الميت جائز بإجماع العلماء، والحج يشمل صلاة وذكراً وطوافاً وصياماً وذبحاً وصدقة، وكلها عباداتٌ يصل ثوابها إلى الميت، فكيف لا تصل إليه قراءة الفاتحة؟

وأكد جبر أن الفاتحة هي ملخص القرآن كله، تجمع بين الثناء على الله والدعاء والتأمين، ولذلك يمكن للمؤمن أن يجعلها وسيلة لقضاء حوائجه، وشفاء مرضاه، والدعاء لموتاه.

وقال: الفاتحة دعاء جامع، وبركة عظيمة، ومن قرأها بنية خالصة نال بها الخير في الدنيا والآخرة، كما قال النبي ﷺ: لا صلاة لمن لم يقرأ بأمّ الكتاب.

الدكتور يسري جبر الميت الأزهر الشريف

