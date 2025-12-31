إعلان

الإفتاء تحسم حكم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم

كتب : علي شبل

03:41 م 31/12/2025

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قبل ساعات من بدء عام ميلادي جديد، يتزامن مع احتفالات الإخوة المسيحيين بأعيادهم، حسمت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. وهل فيه خروج عن الدين.

وفي أحدث فتاواها، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين.

وأشارت الإفتاء، في بيان فتواها نشرته منذ قليل، إلى أن المولى عز وجل لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، مؤكدة أن التهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

اقرأ أيضاً:

آخر الأشهر الحُرم.. تعرف على 18 اسماً لشهر رجب لم تسمع بها من قبل

جيل 1 رجب.. قصة يوم غير عادي في حياة السعوديين

من دعاء النبي.. الدعاء المستحب بعد الوضوء

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دار الإفتاء المصرية حكم تهنئة غير المسلمين احتفالات الإخوة المسيحيين

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجابون

- -
21:00

كوت ديفوار

موزمبيق

- -
21:00

الكاميرون

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

ابنة هند رستم تكشف لمجدي الجلاد ثروة والدتها التي تركتها بعد وفاتها
مد ساعات تشغيل المترو وقطار العاصمة بمناسبة رأس السنة
توجيهات عاجلة من مدبولي للحكومة بشأن "حياة كريمة" والحماية الاجتماعية
"آيفون" بماء زمزم.. تجار يستغلون معتمرين للاستيلاء على المليارات من خزينة الدولة
أسيرات القبيلة.. حظر الزواج باسم "نقاء الدم"