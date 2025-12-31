الإفتاء تحسم حكم تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم

قبل ساعات من بدء عام ميلادي جديد، يتزامن مع احتفالات الإخوة المسيحيين بأعيادهم، حسمت دار الإفتاء المصرية حكم الشرع في تهنئة غير المسلمين بأعيادهم.. وهل فيه خروج عن الدين.

وفي أحدث فتاواها، أكدت دار الإفتاء المصرية أنه لا مانع شرعًا من تهنئة غير المسلمين في أعيادهم ومناسباتهم، وليس في ذلك خروج عن الدين.

وأشارت الإفتاء، في بيان فتواها نشرته منذ قليل، إلى أن المولى عز وجل لم يفرق بين المسلم وغير المسلم في المجاملة وإلقاء التحية وردها؛ قال تعالى: ﴿وَإِذَا حُيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا﴾ [النساء: 86]، مؤكدة أن التهنئة في الأعياد والمناسبات ما هي إلا نوع من التحية.

