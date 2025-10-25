كتب- محمد قادوس:

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن في القرآن الكريم ألفاظًا متشابهة قد يظن البعض أن معناها واحد، لكنها تحمل دلالات مختلفة وعميقة تكشف عن إعجاز البيان القرآني.

وأوضح الجندي الجندي خلال حلقة برنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc": أن هناك ثلاث كلمات يخلط كثير من الناس بينها، وهي تاب وآب وأناب، مشيرًا إلى أن كل فعل منها له معنى خاص في سياق القرآن الكريم.

وبيّن أن فعل "تاب" يُقال على من ارتكب ذنبًا ثم توقف عنه وندم واستغفر الله، مستشهدًا بقوله تعالى: «إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين»، وبالحديث النبوي الشريف: «التائب من الذنب كمن لا ذنب له».

وأضاف أن فعل "آب" يعني الرجوع، ومنه قوله تعالى: «إنه كان للأوابين غفورًا»، موضحًا أن الأواب هو الذي يعود إلى الله بعد أداء مهام حياته اليومية، فلا يضيع وقته في اللهو أو التفاهات، بل يجعل كل لحظة في حياته إما عبادة أو عملًا نافعًا.

وأشار إلى أن المؤمن الحقيقي لا يعرف معنى الفراغ، فحياته كلها بين عبادةٍ وعملٍ، كما قال تعالى: «فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرًا لعلكم تفلحون»، مؤكداً أن الإسلام لا يفصل بين العبادة والعمل، بل يجعلهما طريقين متكاملين إلى رضا الله.

وأكد.الشيخ خالد الجندي، أن التدبر في هذه الأفعال الثلاثة يكشف مدى روعة الأسلوب القرآني ودقته في اختيار الألفاظ، داعيًا المسلمين إلى التأمل في معاني القرآن وعدم الاكتفاء بظاهر الألفاظ حتى يدركوا حلاوته وإعجازه البياني.