موعد أذان وصلاة الفجر اليوم الأحد 19 أكتوبر.. ودعاء بعد ختم الصلاة

الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام، فرضها الله تعالى على كل مسلم، بالغ، عاقل، ذكراً كان أو أنثى، لقوله تعالى {إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً}.

وحرصاً على إقامة الصلوات في مواقيتها، يقدم مصراوي مواعيد الصلوات المفروضة اليوم الأحد، الموافق 19 أكتوبر.

وحسب إعلان الهيئة العامة للمساحة، يأتي موعد أذان وصلاة الفجر، اليوم الأحد 19 أكتوبر، في تمام الساعة 5:33 ص، ويأتي موعد الشروق في تمام الساعة 6:59 ص، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة القاهرة.

مواقيت الصلاة، اليوم السبت 18 أكتوبر:

الفجر 5:33ص

الشروق 6:59 ص

الظُّهْرِ 12:40 م

العصر 3.54 م

المغرب 6:20 م

العشاء 7:37 م

ومن صالح الدعاء بعد ختام الصلاة والأذكار الواردة:

اللهم إنا نسألك من جودك وفضلك وكرمك أن تحقق رغباتنا، وتقضي حوائجنا، وتفرج كروبنا، وتغفر ذنوبنا، وتستر عيوبنا، وتتوب علينا، وتعافينا وتعفو عنا، وتصلح أهلينا وذريتنا، وترحمنا برحمتك الواسعة، رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك، وأغننا اللهم بحلالك عن حرامك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عمن سواك .. وانقلنا برحمتك من مواطن سخطك إلى مواطن رضاك، وانظر إلينا بعين الرحمة والرضا والمغفرة.

اللهم صلِّ على سيدنا محمد الحبيب صلاة محيطة بجميع الكماليات، عالية على سائر الصلوات، تُطهرنا بها من غرور النفس وشواغل الحس، وسيئات الذنوب، وخائنة الأعين، وما تخفي الصدور، صلاة تغفر لنا بها جميع الزلات والهفوات، وتسترنا بها فى الحياة وترحمنا بها بعد الممات.. اللهم اجعل صلاتنا عليه نورًا في قبورنا.. وشفاءً لقلوبنا وسببًا في رفع درجاتنا.. وفتحًا لأبواب الخير في دنيانا وآخرتنا.. اللهم صلِّ على محمد في الأولين.. وصلِّ على محمد في الآخرين.. وصلِّ على محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين.