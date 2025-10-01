كتب - علي شبل:

أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال من سيدة تشكو تكرار زوجها الحلف بالطلاق على أي سبب وفي أي وقت، متسائلة: "هل يقع الطلاق في هذه الحالة أم لا؟ وماذا أفعل معه؟".



وفي رده، أوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأربعاء، أن مسألة وقوع الطلاق من عدمه تحتاج إلى الاستماع للطرفين ومعرفة الملابسات كاملة؛ لأن الحكم الشرعي لا يُبنى إلا على أقوال دقيقة مؤكدة.

أما فيما يخص التعامل مع الزوج، يقول شلبي: يجب على الزوجة استخدام الحكمة والذكاء في النصح، واللجوء إلى من يثق به الزوج إذا لزم الأمر، وأحيانًا يكون التجاهل أو التغافل وسيلة ناجحة لتقليل المشكلة.



حذر أمين الفتوى من التهاون بألفاظ الطلاق، لافتا إلى أن النصيحة موجهة للطرفين، فالزوج مطالب بتقوى الله وضبط لسانه وعدم التهاون بألفاظ الطلاق حفاظًا على بيته واستقراره، والزوجة عليها كذلك أن تتقي الله وألا تدفع الأمور إلى احتدام الخلاف والشقاق، مؤكدًا أن الدعاء والتضرع إلى الله من أعظم الوسائل للإصلاح بين الزوجين.



وتابع أمين الفتوى: ونقول للزوجة لابد من طاعة الزوج والمعاشرة بالمعروف، وأن يقوم كل شخص بواجباته ولا يلجأ الطرف التانى إلى فعل شيء يغضب الطرف الآخر أو الحلف بالطلاق وما إلى آخره.



وحول كفارة الحلف بالطلاق، أوضح أن كثرة الحلف بالطلاق يعد من اليمين المقصودة من صاحبها؛ وعليه في كل مرة إخراج كفارة يمين؛ إن كان ما قاله مخالفًا للواقع وكذب فيه.



ونوه أن كفارة اليمين هي إطعام عشرة مساكين، أو كسوتهم، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام، وذلك لقوله – تعالي-:«لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلَاثَةِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارَةُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ».





