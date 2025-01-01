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عالم بالأوقاف يحذر من حديث مشهور عن شهر رجب: إياك أن تردده أو تنشره

09:07 م الأربعاء 01 يناير 2025

الدكتور أيمن أبو عمر

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كتب - علي شبل:

حذر الداعية الدكتور أيمن أبو عمر، وكيل وزارة الأوقاف لشئون الدعوة، من منشور متداول عبر صفحات التواصل الاجتماعي على فيسبوك، خصوصا في شهر رجب، يروّج لحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، بأنه قال: "رجب شهر الله، وشعبان شهري، ورمضان شهر أمتي".

وقال أبو عمر إن هذا الحديث غير صحيح ولم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم، محذرا من ترديده أو نشره، أو تشييره على صفحات التواصل الاجتماعي، لافتا إلى أن الإمام ابن حجر في "تبيين العجب بما ورد في شهر رجب" يقول إن هذا الحديث لا أصل له.

وتابع العالم بالأوقاف موضحا أن شهر رجب من الأشهر الحرم، وشهر شعبان ترفع فيه الأعمال، وشهر رمضان هو سيد الشهور، وكل هذه الأوقات هي أوقات عظيمة والأعمال الصالحة فيها لها فضل وثواب عظيم، لافتا إلى اننا نوضح الصحيح من حديث النبي حتى نصحح المفاهيم المغلوطة.

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الدكتور أيمن أبو عمر تحذير من حديث مشهور عن شهر رجب وكيل وزارة الأوقاف حديث غير صحيح عن شهر رجب
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