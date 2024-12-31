الإفتاء: دعاءُ آخرِ العام من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن العلماء

كـتب- علي شبل:

أكدت دار الإفتاء المصرية أن دعاء آخرِ العام من الأدعية المستحسَنة المأثورة عن العلماء.

ونشرت الافتاء بعضا من الأدعية المستحسنة في وداع عام واستقبال آخر، ومن ذلك: "اللهم ما عَمِلْتُ في هذه السنة مما نهيتني عنه، ولم تَرْضَه ولم تنسه، وحَلُمْتَ عني بعد قُدْرتك على عقوبتي، ودعوتني إلى التَّوبة من بعد جرأتي على معصيتك، فإني أستغفرك منه فاغفرْ لي، وما عملت فيها مما ترضاه ووعدتني عليه الثَّواب، فأسألك أن تتقبَّلَه مني، ولا تقطع رجائي منك يا كريم".

وكانت الإفتاء كشفت عن الرأي الشرعي في الدعاء في أول وآخر العام، حيث أكدت لجنة الفتوى الرئيسة بالدار أن الدعاء في آخر العام بالمغفرة وفي أولِه بالإعانة من جملة الدعاء المشروع.

وقالت اللجنة إنَّ تخصيص يوم معيَّن في السَّنَة للعبادة -ومنه الدعاء- جائزٌ شرعًا، وتخصيص العبادة بوقت معين أمرٌ جرى عليه المسلمون سلفًا وخلفًا.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما: "كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآله وَسَلَّمَ يَأْتِي مَسْجِدَ قُبَاءٍ كُلَّ سَبْتٍ، مَاشِيًا وَرَاكِبًا". أخرجه البخاري، قال الحافظ ابن حجر، وغَيْره: "وفيه دلالةٌ على جواز تخصيص بعض الأيام ببعض الأعمال الصالحة".

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