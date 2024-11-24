داعية يوضح حكم ابتلاع النخامة أو الحموضة أثناء الصلاة؟

كتب-محمد قادوس:

حكم ابتلاع النخامة أو الحموضة أثناء الصلاة؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن ابتلاع الحموضة أثناء الصلاة مع القدرة على طرحها مبطل للصلاة، وموجب لقضائها عند بعض أهل العلم؛ كالمالكية والشافعية.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إذا كان من تلك الحموضة لا يمكن طرحه، أو أمكن طرحه لكنه رجع غلبة أو سهوا، لا يبطل لا صيام ولا صلاة.

وأوضح الداعية أن الحنابلة ذهب في الصحيح من مذهبهم إلى أن من ابتلع النخامة بعد وصولها إلى الفم فقد أفطر.

ومذهب الحنفية أنه لو استشم المخاط من أنفه حتى أدخله إلى فمه وابتلعه عمداً لا يفطر، ولو خرج ريقه من فمه فأدخله وابتلعه، إن كان لم ينقطع من فيه لم يفطر وإن انقطع فأعاده وابتلعه أفطر. وهذا ما نص عليه الحنفية في كتبهم.

والأخذ بمذهب الشافعية والحنابلة في هذه المسألة هو الأحوط.

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