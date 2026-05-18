نفذ الجيش الإسرائيلي عمليات نسف للمباني في حي التفاح شرقي مدينة غزة.

ويشهد قطاع غزة‏ منذ أيام تصعيدا ميدانيا متواصلا مع استمرار القصف الجوي والمدفعي في مناطق متفرقة من القطاع مما أسفر عن استشهاد 11 فلسطينيا وإصابة آخرين خلال الـ24 ساعة الماضية.

وتجدد القصف المدفعي الإسرائيلي، وإطلاق النار على الأحياء الشرقية من مدينة غزة مما أسفر عن استشهاد مسن فلسطيني وإصابة آخر.

وأصيب 13 فلسطينيا جراء قصف من مسيرة إسرائيلية استهدفت مجموعة من المواطنين في حي تل الهوى جنوب مدينة غزة.

واستشهد فلسطيني متأثرا بجراح أصيب بها في غارة إسرائيلية سابقة على بلدة بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.

كما استشهد فلسطيني آخر في قصف من مسيرة اسرائيلية قرب مدرسة أبو حسين في مخيم جباليا.

وفي وقت سابق، استشهد فلسطينيان في غارة إسرائيلية على سيارة في شارع الشفاء غرب مدينة غزة.

وفي وسط القطاع، أصيب 6 فلسطينيين بينهم إصابة خطرة في قصف من مسيرة إسرائيلية على مواطنين في شارع البركة جنوب مدينة دير البلح.

واستشهد 3 فلسطينيين وأصيب آخرون في غارة إسرائيلية على تكية خيرية قرب مستشفى شهداء الأقصى في مدينة دير البلح.

وفي جنوب القطاع، استشهد فلسطيني وأصيب آخرون في غارة من مسيرة إسرائيلية على خيمة تؤوي نازحين في منطقة المواصي غرب مدينة خان يونس.

ونفذت مسيرة اسرائيلية غارة على مجموعة من المواطنين قرب كراج رفح جنوب مدينة خان يونس مما اسفر عن سقوط شهيد واصابة آخر، وفقا للغد.