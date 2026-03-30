أين توجد النار، في السماء أم في الأرض؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أنه لا شك أن النار موجودة الآن، وقد خلقها الله وأعدها لتكون دار خلود لمن كفر به سبحانه، قال تعالى: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ {آل عمران:131}.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أنه قد ورد عن بعض أهل العلم أن النار مكانها تحت الأرضين السبع واستدلوا بقوله تعالى: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ {المطففين:7}.

وبما ورد في صحيح البخاري عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم - قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.

وقال الداعية، لا شك أن كلمة يهوي تشير للسقوط من أعلى لأسفل.

روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن أكرم خليقة الله عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء والنار في الأرض.

وورد عن عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى.

وعن ابن عباس قال: الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة. خرّجه أبو نعيم.

وعن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبع أبحر مطبقة.

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن قتادة قال: كانوا يقولون إن الجنة في السموات السبع، وإن جهنم لفي الأرضين السبع.

وقال هلي، إن الله أخبر أنه لا تفتح أبواب السماء للكافر ، فدل ذلك على أن النار إنما تكون في الأرض.

