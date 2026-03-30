أين توجد النار في السماء أم في الأرض؟.. محمد علي يوضح

كتب : محمد قادوس

05:15 م 30/03/2026

الدكتور محمد علي الداعية الإسلامي

أين توجد النار، في السماء أم في الأرض؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أنه لا شك أن النار موجودة الآن، وقد خلقها الله وأعدها لتكون دار خلود لمن كفر به سبحانه، قال تعالى: وَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ {آل عمران:131}.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أنه قد ورد عن بعض أهل العلم أن النار مكانها تحت الأرضين السبع واستدلوا بقوله تعالى: كَلَّا إِنَّ كِتَابَ الْفُجَّارِ لَفِي سِجِّينٍ {المطففين:7}.

وبما ورد في صحيح البخاري عن النبي ـ صلى الله عليه وسلم - قال: وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم.

وقال الداعية، لا شك أن كلمة يهوي تشير للسقوط من أعلى لأسفل.

روى الحاكم وصححه ووافقه الذهبي عن عبد الله بن سلام رضي الله عنه قال: إن أكرم خليقة الله عليه أبو القاسم صلى الله عليه وسلم، وإن الجنة في السماء والنار في الأرض.

وورد عن عن عبد الله بن مسعود -رضي الله عنه- قال: الجنة في السماء السابعة العليا، والنار في الأرض السابعة السفلى.

وعن ابن عباس قال: الجنة في السماء السابعة ويجعلها الله حيث يشاء يوم القيامة وجهنم في الأرض السابعة. خرّجه أبو نعيم.

وعن مجاهد قال: قلت لابن عباس: أين الجنة؟ قال: فوق سبع سموات. قلت: فأين النار؟ قال: تحت سبع أبحر مطبقة.

وروى ابن أبي الدنيا بإسناده عن قتادة قال: كانوا يقولون إن الجنة في السموات السبع، وإن جهنم لفي الأرضين السبع.

وقال هلي، إن الله أخبر أنه لا تفتح أبواب السماء للكافر ، فدل ذلك على أن النار إنما تكون في الأرض.

اقرأ أيضاً:

وزارة الأوقاف توضح حكم صيام الست من شوال وآراء العلماء

الشيخ أحمد خليل: السخرية من الموتى وتصوير المقابر للتريند انتهاك لحرمة

حكم النذر عند العجز؟.. الإفتاء توضح

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

أين مكان النار الدكتور محمد علي يوم القيامة

زوروا أوراقًا حكومية لبيع أرض سفارة خليجية.. تفاصيل محاكمة 9 محامين ورئيس
حوادث وقضايا

زوروا أوراقًا حكومية لبيع أرض سفارة خليجية.. تفاصيل محاكمة 9 محامين ورئيس
ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
شئون عربية و دولية

ترامب: مجتبى خامنئي مصاب بجروح خطرة للغاية
"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
حوادث وقضايا

"ملابس وقناع ساحرة" .. الداخلية تكشف ملابسات الفتاة التي أثارت الجدل بالفيوم
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
أخبار البنوك

العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
رحلة البحث عن العقل خلف أسوار العباسية.. 3 سيناريوهات قانونية تنتظر متهم
أخبار المحافظات

رحلة البحث عن العقل خلف أسوار العباسية.. 3 سيناريوهات قانونية تنتظر متهم

"احذروا الشائعات".. بيان عاجل من الأرصاد بشأن طقس الأربعاء والخميس
نظرات خوف وندم.. أول ظهور للمتهمة بقتل "عروس بورسعيد" أمام المحكمة- صور
العمل عن بُعد.. هل تغلق فروع البنوك أبوابها يوم الأحد؟
بالصور- مشهد مؤثر.. وزير الصناعة يتلو القرآن على قبر والدته بالشرقية
بتوجيهات رئاسية.. الحكومة تبحث توفير شقق للإيجار لمحدودي ومتوسطي الدخل
البنك المركزي يفعل آلية العمل عن بعد بالبنوك أيام الأحد خلال أبريل
تقلبات جوية جديدة.. الأرصاد: أمطار وأتربة ورياح تبدأ غدًا
قبل نهاية المهلة.. دليل شامل للتصالح على مخالفات البناء
السيسي يوجه رسالة مباشرة لترامب: ساعدنا في إيقاف حرب إيران .. أنت قادر على ذلك
سعر الدولار يقفز للمرة الثالثة اليوم ويقترب من 55 جنيها