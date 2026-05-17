"ننتبه ولا نسمح بلطم الخدود".. رسالة قوية من ممدوح عباس بعد خسارة الزمالك

قصة زواج بطلة الإسكواش نور الشربيني وزوجها الطبيب عمرو الحلو، تُعد واحدة من القصص اللافتة، بعد أن بدأت العلاقة بينهما بطريقة غير تقليدية في عام 2017 خلال مؤتمر الشباب الذي كان يُقام بشكل دوري.

يحكي عمر الحلو أن بداية التعارف جاءت عندما اصطحب شقيقته الصغيرة لحضور المؤتمر، حيث كانت تتمنى لقاء رئيس الجمهورية وحضور الفعاليات، وهناك التقى بنور الشربيني التي كانت تستعد للتكريم في نهاية اليوم.

ويضيف أن الصدفة لعبت دورها عندما جلس بجوارها في مقعد فارغ، لتبدأ بينهما أحاديث بسيطة تحولت لاحقًا إلى صداقة قوية ثم ارتباط انتهى بالزواج.

وأوضح أنه يعمل طبيب أسنان، وأن طبيعة عملهما اليومية تجعل لقاءاتهما غالبًا في المساء، بسبب انشغالها بالتدريبات وانشغاله بالعمل خلال اليوم.

وأشار إلى أنه بدأ متابعة رياضة الإسكواش منذ عام 2015 أو بداية 2016، لكنه أصبح أكثر ارتباطًا باللعبة منذ عام 2018 بسبب نور الشربيني، حيث يحرص على متابعة جميع مبارياتها دون استثناء.

وأكد أن مباريات نور أصبحت جزءًا أساسيًا من يومه، حيث يراها مقياسًا لمزاجه اليومي، ففوزها يمنحه شعورًا إيجابيًا بينما خسارتها تؤثر عليه بشكل واضح.

وأضاف أنه يحاول دعمها نفسيًا بعد أي خسارة، معتبرًا نفسه مسؤولًا عنها بعد الزواج، مقارنة بفترة التعارف التي كان فيها الدعم العائلي حاضرًا بشكل أكبر.

ويُذكر أن عمر الحلو لاعب كرة يد سابق بنادي سبورتنج السكندري وطبيب أسنان، وهو من مواليد الإسكندرية، ووالده استشاري عيون ووالدته طبيبة نساء وتوليد ورئيسة اللجنة الطبية بنادي سبورتنج.

وكان الثنائي قد أعلنا خطوبتهما في فبراير 2022، ثم عقد قرانهما في 5 يوليو 2024، قبل أن يحتفلا بزفافهما في الإسكندرية يوم 13 يوليو من العام نفسه.

اقرأ أيضًا:

ابن الأهلي.. قصة كفاح محمد شحاتة من رحم المعاناة لـ قائد الزمالك



مارست اللعبة بالصدفة.. حكاية أمينة عرفي بعد إنجازها التاريخي في الإسكواش



