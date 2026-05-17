مباريات الأمس
مباريات اليوم
مباريات الغد
جميع المباريات
دوري أبطال أفريقيا

ماميلودي صنداونز

1 0
17:00

الجيش الملكي

الدوري المصري

البنك الأهلي

1 1
17:00

الجونة

الدوري الإنجليزي

مانشستر يونايتد

3 2
14:30

نوتينجهام فورست

الدوري الإنجليزي

إيفرتون

1 3
17:00

سندرلاند

الدوري الإنجليزي

نيوكاسل

- -
19:30

وست هام يونايتد

جميع المباريات

إعلان

صدفة غيّرت حياتهما.. 20 صورة من قصة حب نور الشربيني وعمرو الحلو

كتب : محمد عبد الهادي

05:07 م 17/05/2026
  • عرض 20 صورة
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 3_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 1_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 6_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 5_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 9_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 10_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 8_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 7_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 11_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 16_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني 9_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني 18_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 11_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني وعمرو الحلو 12_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني_Easy-Resize.com
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني 8_Easy-Resize.com (1)
  • عرض 20 صورة
    نور الشربيني 99_Easy-Resize.com

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قصة زواج بطلة الإسكواش نور الشربيني وزوجها الطبيب عمرو الحلو، تُعد واحدة من القصص اللافتة، بعد أن بدأت العلاقة بينهما بطريقة غير تقليدية في عام 2017 خلال مؤتمر الشباب الذي كان يُقام بشكل دوري.

يحكي عمر الحلو أن بداية التعارف جاءت عندما اصطحب شقيقته الصغيرة لحضور المؤتمر، حيث كانت تتمنى لقاء رئيس الجمهورية وحضور الفعاليات، وهناك التقى بنور الشربيني التي كانت تستعد للتكريم في نهاية اليوم.

ويضيف أن الصدفة لعبت دورها عندما جلس بجوارها في مقعد فارغ، لتبدأ بينهما أحاديث بسيطة تحولت لاحقًا إلى صداقة قوية ثم ارتباط انتهى بالزواج.

وأوضح أنه يعمل طبيب أسنان، وأن طبيعة عملهما اليومية تجعل لقاءاتهما غالبًا في المساء، بسبب انشغالها بالتدريبات وانشغاله بالعمل خلال اليوم.

وأشار إلى أنه بدأ متابعة رياضة الإسكواش منذ عام 2015 أو بداية 2016، لكنه أصبح أكثر ارتباطًا باللعبة منذ عام 2018 بسبب نور الشربيني، حيث يحرص على متابعة جميع مبارياتها دون استثناء.

وأكد أن مباريات نور أصبحت جزءًا أساسيًا من يومه، حيث يراها مقياسًا لمزاجه اليومي، ففوزها يمنحه شعورًا إيجابيًا بينما خسارتها تؤثر عليه بشكل واضح.

وأضاف أنه يحاول دعمها نفسيًا بعد أي خسارة، معتبرًا نفسه مسؤولًا عنها بعد الزواج، مقارنة بفترة التعارف التي كان فيها الدعم العائلي حاضرًا بشكل أكبر.

ويُذكر أن عمر الحلو لاعب كرة يد سابق بنادي سبورتنج السكندري وطبيب أسنان، وهو من مواليد الإسكندرية، ووالده استشاري عيون ووالدته طبيبة نساء وتوليد ورئيسة اللجنة الطبية بنادي سبورتنج.

وكان الثنائي قد أعلنا خطوبتهما في فبراير 2022، ثم عقد قرانهما في 5 يوليو 2024، قبل أن يحتفلا بزفافهما في الإسكندرية يوم 13 يوليو من العام نفسه.

اقرأ أيضًا:
ابن الأهلي.. قصة كفاح محمد شحاتة من رحم المعاناة لـ قائد الزمالك

مارست اللعبة بالصدفة.. حكاية أمينة عرفي بعد إنجازها التاريخي في الإسكواش

لمعرفة مواعيد المباريات المحلية والعالمية اضغط هنا

نور الشربيني عمرو الحلو

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

تتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للإسكواش
رياضة عربية وعالمية

تتويج مصطفى عسل بلقب بطولة العالم للإسكواش

استُخدمت في حرب إيران.. نيويورك تايمز: اكتشاف قاعدة إسرائيلية ثانية بالعراق
شئون عربية و دولية

استُخدمت في حرب إيران.. نيويورك تايمز: اكتشاف قاعدة إسرائيلية ثانية بالعراق
"فخورة إنك في حياتنا".. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام
زووم

"فخورة إنك في حياتنا".. ليلى علوي تحتفل بعيد ميلاد "الزعيم" عادل إمام
لماذا ارتبطت الفتة بعيد الأضحى؟.. اعرف أصل الحكاية عند المصريين
نصائح طبية

لماذا ارتبطت الفتة بعيد الأضحى؟.. اعرف أصل الحكاية عند المصريين
ماذا قدم سيف الجزيري في نهائي الكونفدرالية؟
رياضة محلية

ماذا قدم سيف الجزيري في نهائي الكونفدرالية؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

السعودية تعلن موعد غرة ذي الحجة ووقفة عرفات