حكم شهادة مربي الحمام ؟.. محمد علي يوضح

كتب-محمد قادوس:

حكم شهادة مربي الحمام؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن شهادة مربي الحمام مقبولة مادام قد اتخذ تربية الحمام لمقاصد صحيحة لا يترتب عليها ضرر على الآخرين، قال ابن قدامة في المغني: وإن اتخذ الحمام لطلب فراخها أو لحمل الكتب، أو للأنس بها من غير أذى يتعدى إلى الناس، لم ترد شهادته.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن ما ورد عن بعض الفقهاء من عدم قبول شهادة مربي الحمام، فإن ذلك فيما إذا كانت تربيته للحمام على وجه السفه وقلة المروءة، وأذى للجيران بفضلات وروائح كريهة، تؤذيهم في بيوتهم ورميه إياها بالحجارة .. كما ذكر ذلك ابن قدامة في المغني.

وأكد الداعية إذا اجتنب مربي الحمام هذا السفه، وتوافرت فيه شروط الشهادة أُخذ بشهادته، وإلا فشهادته مردودة لسفهه وقلة المروءة عنده.

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