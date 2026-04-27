داعية: النقاب من الدين والمكياج قد يكون أخطر في بعض الحالات

كتب : محمد قادوس

04:37 م 27/04/2026 تعديل في 04:49 م

الدكتور محمد علي داعية اسلامي

قال الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي، في تصريح خاص لـ“مصراوي”، إن النقاب من الدين وموجود في الشريعة الإسلامية، موضحًا أن الفقهاء اتفقوا على وجوب ستر وجه المرأة عند خوف الفتنة وفساد الزمان.


وأضاف أن هناك خلافًا فقهيًا في حكم تغطية الوجه في غير حالة الفتنة، حيث يرى مذهب الإمام أحمد والصحيح من مذهب الإمام الشافعي وجوب ستر الوجه والكفين، بينما يرى مذهب الإمام أبي حنيفة والإمام مالك أن ذلك مستحب وليس واجبًا، مع تأكيدهم على وجوب الستر عند وجود فتنة.


أدلة القائلين بوجوب النقاب


وأشار إلى أن من أدلة القائلين بوجوب ستر الوجه قوله تعالى:" يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِأَزْوَاجِكَ... يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيبِهِنَّ"، موضحًا أن عددًا من المفسرين ذهبوا إلى أن الآية تشمل تغطية الوجه.

كما استشهد بقوله تعالى: ﴿وَلْيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جُيُوبِهِنَّ﴾، وما ورد عن السيدة عائشة رضي الله عنها في تغطية النساء لوجوههن.

رأي دار الإفتاء المصرية

وأوضح الداعية الأزهري أن هناك آراء معاصرة، من بينها رأي دار الإفتاء المصرية، ترى أن النقاب من قبيل العادات وليس فرضًا، مشيرًا إلى أن هذه المسألة محل اجتهاد وخلاف معتبر بين العلماء.

وأكد أن مثل هذه القضايا الخلافية لا ينبغي أن تكون سببًا للنزاع، داعيًا إلى احترام الآراء الفقهية المختلفة، وعدم الإنكار في المسائل التي يسوغ فيها الخلاف.


تصريح سابق: المكياج أخطر من النقاب


وأشار الداعية إلى أنه قال في تصريح سابق إن المكياج قد يكون أخطر من النقاب في بعض الحالات، موضحًا أن المبالغة في التجميل قد تُغيّر الملامح وتلفت الأنظار بشكل أكبر، وهو ما يستدعي النظر إلى الأمر بتوازن عند مناقشة قضايا المظهر.


