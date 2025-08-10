كتب-محمد قادوس:

حكم من اكتشف أنه تزوج أخته من الرضاعة.. وماذا يفعل؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده أن من اكتشف بعد زواجه أن زوجته أخته من الرضاعة بأن رضع هو من أم زوجته خمس رضعات معلومات فأكثر، أو رضعت هي من أمه خمس رضعات معلومات، فهو أخ لزوجته من الرضاعة فيجب عليه أن يفارقها فوراً من غير حاجة إلى الطلاق.

وأضاف علي في رده لمصراوي: إن كان لهما أبناء فإنهم ينسبون إلى أبيهم، لأنهم كانوا من وطء شبهة.

وأوضح الداعية، أنه يحرم على من علم بذلك الرضاع أن يكتم، فإن فعل فهو آثم، وعليه التوبة إلى الله تعالى من ذلك.

واكد علي ان هذه المرأة التي تزوجها هذا الشخص تعتبر محرمة عليه، لأن الرضاع يحرم ما يحرمه النسب.

اقرأ أيضاً:

الشيخ خالد الجندي: من يُحلل الخمر أو الحشيش فقد غاب عنه المخ الصحيح

محمد علي يوضح حكم إرضاع الكبير

ماذا نردد عند قول المؤذن في أذان الفجر "الصلاة خير من النوم"؟.. أمين الفتوى يجيب