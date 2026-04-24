أزهري يهاجم «نظام الطيبات» لـ ضياء العوضي: النبي أكل الدجاج والبطيخ

كتب : محمد قادوس

01:13 ص 24/04/2026

ضياء العوضي

قال الدكتور محمد على، الداعية الإسلامى وأحد علماء الأزهر، إن ما كان يتحدث عنه الدكتور الراحل ضياء العوضى بخصوص نظام الطيبات فى الأكل، وتحذيره من تناول بعض الوجبات التى أحلها الله، يُعد مخالفة للإجماع والعادات والتقاليد.

وأضاف علي، خلال حواره ببرنامج" علامة استفهام": المذاع عبر قناة" الشمس": أن ما طرحه العوضى -رحمه الله- كان بهدف إثارة الجدل" الترند"، وليس لسبب علمى موثوق، مؤكدًا أن ما حرّمه الله وما أحلّه واضح فى النصوص الشرعية، وكذلك ما ورد عن النبى صلى الله عليه وسلم.

ولفت إلى أن الراحل ذكر أن النبى صلى الله عليه وسلم، لم يتناول الدجاج، لكن هناك حديثًا صحيحًا عن أبى موسى الأشعرى يؤكد أن النبى صلى الله عليه وسلم، أكل الدجاج، وهذا مذكور فى صحيحى البخارى ومسلم.

وأشار إلى أن النبى شرب اللبن، وتمضمض بعده وقال إن له دسمًا، كما ورد فى صحيح البخارى، كما تناول البطيخ، وهناك أحاديث تشير إلى ذلك، مؤكدًا أن الادعاء بأن من يتناول البطيخ قد يموت هو كلام غير صحيح، ويهدف فقط إلى إثارة الجدل.

