حسم الدكتور محمد مختار جمعة، وزير الأوقاف السابق، الجدل المثار مؤخرًا بشأن جواز الأضحية بالطيور، مؤكدًا أن هذا الرأى يفتقر إلى الدليل الشرعي ولا يعتد به في المذاهب الفقهية المعتمدة، واصفًا ما يتم تداولة فى هذا الشأن بأنه خروج عن إجماع الفقهاء.

وأوضح وزير الأوقاف السابق، خلال لقائه ببرنامج" المواطن والمسؤول" المذاع على قناة" الشمس"، أن الأضحية شعيرة إيمانية مرتبطة بأيام ذى الحجة المباركة، ولها ضوابط واضحة استقرت عليها الأمة.

وأكد أن جمهور الفقهاء أجمعوا على أن الأضحية لا تكون إلا من بهيمة الأنعام، وهي" الإبل، والبقر، والغنم"، مستشهدًا بسنة النبى، صلى الله عليه وسلم، الذي ضحى بكبشين أملحين أقرنين.

وشدد على أن الأضحية بالطيور لا تجزئ شرعًا، وأن أى رأى يخالف ذلك هو رأى شاذ لا يعول عليه فى الفتوى.

وردًا على الاستدلالات التي يسوقها البعض، كشف عن خلط يقع فيه الكثيرون بين الأحكام الشرعية وبين الدعابة أو العرف الشعبى، موضحًا أن ما ورد فى بعض الكتب أو ما قد يصدر عن بعض الصالحين قديمًا من إشارة للأضحية بالطيور، كان يأتى على سبيل التفكّه والمزاح.

وأضاف: الحكم الشرعى شيء، وما يتداوله الناس فى مجال المزاح أو المداعبة شيء آخر تمامًا، ولا يمكن تحويل دعابة عابرة إلى علم أو دليل شرعى يُنقل عن العلماء.

وشدد على أن الأضحية لها شروط وضوابط شرعية صارمة، داعيًا المسلمين إلى الالتزام بما أقره جمهور الفقهاء والمذاهب المعتمدة، حفاظًا على قدسية الشعيرة وبعداً عن الآراء التي تثير البلبلة في المجتمع دون سند من كتاب أو سنة.

