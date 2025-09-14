ما حكم عمل المقالب في الناس؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب-محمد قادوس:

أجاب الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال محمد من الجيزة الذي قال إنه يرى الكثير من الفيديوهات على السوشيال ميديا التي تعرض مقالب في الناس في الشارع، متسائلًا عن حكم هذه المقالب.

وأوضح الشيخ أحمد وسام، خلال حواره ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة "الناس": أن مثل هذه المقالب لا تجوز شرعًا إذا كان فيها ترويع أو تخويف أو استخفاف بالناس، مؤكدًا أن المزاح المشروع هو الذي يخلو من الإيذاء النفسي أو البدني.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ترويع المسلمين، مستشهدًا بواقعة حدثت في إحدى السفرات حينما أخذ بعض الصحابة شيئًا من متاع أحد الصحابة على سبيل المزاح، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم وقال: «لا يحل لمسلم أن يروع مسلما".

وأضاف أن المزاح في الإسلام مباح إذا كان بريئًا وخاليًا من الإيذاء، لكنه يصبح محرمًا إذا ترتب عليه خوف أو ضرر أو إهانة للآخرين، داعيًا الشباب إلى استغلال منصات التواصل الاجتماعي فيما يفيد وينشر البهجة الحقيقية دون أذى أو استهزاء بالآخرين.

اقرأ ايضًا

بالفيديو| أمين الفتوى يوضح حكم الجلوس في الصلاة: يبطل الفريضة في هذه الحالة