ما حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة؟.. الإفتاء توضح

كتب - علي شبل:

ما حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أوضحت لجنة الفتوى أنه مِن المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان، والمأثور أن يدفن الرجال في موضع والنساء في موضع آخر.

وأضاف اللجنة، في بيان فتواها، أنه لا يجوز شرعًا أن يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

