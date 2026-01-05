إعلان

ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

09:39 م 05/01/2026

أرشيفية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

ما حكم وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

في بيان فتواها، أكدت لجنة الفتوى أنه لا مانع شرعًا من وضع حجر أو تراب تحت رأس الميت عند الدفن وهو وارد في السُّنة المُشرَّفة وفعل السلف الصالح؛ فعن ابن جريج، عن أَبِي بكرِ بن مُحمَّد، عَن غير واحدٍ مِن أصحابهم: "أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وُسِّدَ لَبِنَةً جُعِلَ إِلَيْهَا رَأْسُهُ؛ تَدْعَمُهُ وَلَا تُجْعَلُ تَحْتَ خَدِّهِ"، قُلْنَا لِأَبِي بَكْرٍ رضي الله عنه: لَبِنَةٌ صَحِيحَةٌ أَمْ كُسَيْرَةٌ؟ قَالَ: "بَلْ لَبِنَةٌ" أخرجه عبد الرزاق في "المصنَّف".

ما حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة؟

ما حكم دفن النساء مع الرجال في عين واحدة؟.. سؤال سبق أن تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أنه مِن المُقَرَّرِ شرعًا أنَّ دَفنَ الميت فيه تكريمٌ للإنسان، والمأثور أن يدفن الرجال في موضع والنساء في موضع آخر.

وأضاف اللجنة، في بيان فتواها، أنه لا يجوز شرعًا أن يُجمع النساء مع الرجال في قبر واحد إلا عند الضرورة أو الحاجة إلى ذلك، ويُجعل بينهما حاجزٌ من التراب، ويُقَدَّم الرجل على المرأة وإن كان ابنًا لها؛ بأن يكون الرجل في الأمام والمرأة في الخلف.

اقرأ أيضًا:

"صلوا كما رأيتموني أصلي".. تعرف على مكروهات الصلاة حتى يكتمل الثواب

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

دفن الميت رأس الميت الافتاء

فيديو قد يعجبك



محتوى مدفوع

أحدث الموضوعات

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
أخبار مصر

الرئيس السيسي يهنئ أقباط مصر بالخارج بمناسبة عيد الميلاد المجيد
15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
مصراوى TV

15 مصابًا.. مشاهد من حريق مصنع بلاستيك بأكتوبر
فرحة ياسر إبراهيم بجائزة رجل المباراة
مصراوى TV

فرحة ياسر إبراهيم بجائزة رجل المباراة
فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
رياضة عربية وعالمية

فيديو وصور هدف ياسر إبراهيم في مرمى منتخب بنين بكأس الأمم الأفريقية
خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)
أخبار مصر

خبير يحذر مجدي الجلاد من الدخول في جدال مع جيل زد.. ما السبب؟ -(فيديو)

إعلان

أخبار كأس الأمم الأفريقية

المزيد
جميع المباريات

الجزائر

- -
18:00

الكونغو الديمقراطية

كوت ديفوار

- -
21:00

بوركينا فاسو

أخبار منتخبات كأس الأمم الأفريقية

أخبار

المزيد

إعلان

الاثنين المقبل.. أعضاء مجلس النواب يؤدون اليمين الدستورية
مصرع وإصابة 13 في حريق بمصحة ببنها
ملخص مباراة مصر ضد بنين
بعد فيتش.. مؤسسة دولية جديدة تحسن توقعاتها للجنيه في 2026