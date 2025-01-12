أمين الفتوى يوضح هل يجوز قضاء السنن الرواتب أو جمعها في نهاية اليوم

كـتب- علي شبل:

أوضح الدكتور علي فخر، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، حكم قضاء السنن الرواتب وهل يجوز جمعها، وهي السنن التي ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أداؤها يوميا قبل أو بعد الصلوات المفروضة.

وردًا على سؤال حول إمكانية جمع السنن الرواتب وأدائها في نهاية اليوم، أكد أمين الفتوى أن السنن الرواتب لا يجوز جمعها أو قضاؤها، باستثناء سنة الفجر.

وقال فخر، خلال لقائه ببرنامج "فتاوى الناس" عبر فضائية الناس، إن السنن تؤدى في أوقاتها المحددة، سواء كانت قبلية أو بعدية، ولا يجوز جمعها وأداؤها كنافلة، مشيرة إلى أن أداء 12 ركعة بعد صلاة العشاء يعتبر نافلة، ولا يمكن اعتبارها قضاءً للسنن الرواتب أو سنن المغرب.

وفيما يتعلق بصلاة الضحى، أشار إلى أن الكثير من الناس يحرصون على أدائها بانتظام، ولكن قد لا يتمكن البعض من أدائها قبل أذان الظهر، مؤكدًا أن من لم يتمكن من أدائها في وقتها المحدد، فإنه يحصل على ثواب الحرص على أدائها، نظرًا لكونها من السنن المؤكدة عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

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