أكدت دار الإفتاء المصرية، أنه يجوز شرعًا قضاء صلاة العيد لمن فاتته؛ وذلك لأنها كغيرها من الصلوات التي تقضي عند فواتها.

واستشهدت لجنة الفتوى بدار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك: بحديث أنس بن مالك رضي الله عنه أنَّ النبي صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «إِذَا رَقَدَ أَحَدُكُمْ عَنِ الصَّلَاةِ، أَوْ غَفَلَ عَنْهَا، فَلْيُصَلِّهَا إِذَا ذَكَرَهَا، فإنَّ الله يقول: ﴿وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي﴾ [طه: 14]» أخرجه الشيخان واللفظ لمسلم.

ولما ورد عن عبيد الله بن أبي بكر بن أنس بن مالك خادم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، قال: «كان أنس إذا فاتته صلاة العيد مع الإمام جمع أهله فصلَّى بهم مثل صلاة الإمام في العيد» أخرجه البيهقي.

وأوضحت الإفتاء للمسلم الذي لم يقضها فلا شيء عليه، لأنها سنة مؤكدة، وليست واجبة.

