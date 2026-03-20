الأزهر للفتوى يوضح حكم قضاء صلاة عيد الفطر لمن فاتته

كتب : محمد قادوس

10:29 ص 20/03/2026

صلاة العيد

أكد مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، التابع للأزهر الشريف، أنه من فاتته صلاة عيد الفطر يجوز له قضاؤها، في أي وقت خلال يوم العيد أو بعده، جماعة أو منفردًا، على صفة صلاة العيد، بتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية غير تكبيرة القيام.

وأوضح مركز الأهز عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك: أن قضاء صلاة العيد يكون بنفس هيئتها المعروفة، دون خطبة، مع الالتزام بعدد التكبيرات في كل ركعة كما هو مقرر شرعًا، سواء أداها المسلم بمفرده أو مع جماعة.

وأشار إلى أن هذا الحكم يأتي تيسيرًا على من فاته أداء الصلاة في وقتها، بما يتيح له إدراك فضلها حتى بعد انتهاء وقتها المحدد.

