إعلان

هل تقضي صلاة العيد إذا فاتتك؟.. الأزهر للفتوي يوضح الحكم

كتب : محمد قادوس

07:34 ص 20/03/2026

اللقطات الأولى من ساحة مسجد الصديق بشيراتون قبل صل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

يستعد المصريون لأداء صلاة عيد الفطر المبارك الإثنين 1 شوال 1447 هـ، ويتساءل الكثيرون عن الأحكام الخاصة بصلاة العيد، ومنها حكم من فاتته صلاة العيد وهل يقضيها بالبيت وما كيفيتها، وما حكم أداء صلاة العيد خلف إمام الراديو أو التليفزيون؟

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية التابع للأزهر الشريف، أن من فاتته صلاة عيد الفطر يجوز له قضاؤها، في أي وقت خلال يوم العيد أو بعده، جماعة أو منفردًا.

وأوضح الأزهر للفتوى، في بيان فتواه السابق نشرها، أن صفة صلاة العيد، بتكبير سبع تكبيرات في الركعة الأولى غير تكبيرة الإحرام، وخمس تكبيرات في الثانية غير تكبيرة القيام.

حكم أداء صلاة العيد خلف إمام الراديو أو التليفزيون

وكانت دار الإفتاء المصرية أكدت في فتوى سابقة أن أداء صلاة العيد في البيوت جائزة شرعًا سواء فردا أو جماعة، وشددت على أن صلاة العيد خلف إمام بالتليفزيون أو الراديو لا تجوز شرعًا.

أحدث الموضوعات

إعلان

رمضانك مصراوي

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

