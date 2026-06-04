يحتفل العالم في 5 يونيو من كل عام باليوم العالمي للبيئة 2026، للتوعية بأهمية حماية البيئة واستدامة مواردها.

أهمة نحو المدن المستدامة

ويتجه العالم الآن نحو المدن المستدامة، لدورها المتزايد في مواجهة التغير المناخي، باعتبارها أحد أهم محاور التحول البيئي عالميا.

وأكدت بيانات برنامج الأمم المتحدة للبيئة أن العالم يشهد توسعا حضريا غير مسبوق، حيث يعيش أكثر من 4.2 مليار شخص في المدن، مع توقعات بارتفاع هذه النسبة إلى نحو 70% من سكان العالم خلال العقود المقبلة، وهو ما يجعل المدن في قلب أزمة المناخ والحل في الوقت نفسه.

ورغم أن المدن لا تمثل سوى نحو 2% من مساحة اليابسة، فإنها مسؤولة عن ما يصل إلى 70% من انبعاثات الغازات الدفيئة، ما يضعها أمام تحديات بيئية واقتصادية متزايدة تتطلب إعادة تصميم أنماط الحياة الحضرية.

وتشير تقارير الأمم المتحدة إلى أن مفهوم "المدينة المستدامة" يرتكز على ثلاثة محاور رئيسية: البيئة، الاقتصاد، والمجتمع، بما يشمل تحسين جودة الحياة، تقليل التلوث، تعزيز النقل المستدام، وتوسيع المساحات الخضراء، إلى جانب دعم الاقتصاد الدائري والطاقة النظيفة.

قائمة أفضل 10 مدن مستدامة

وكشف مؤشر المدن المستدامة العالمي، الذي تصدره جهات بحثية بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة للمستوطنات البشرية (UN-Habitat)، عن قائمة المدن الأكثر استدامة في العالم، والتي جاءت في مقدمتها العاصمة النرويجية أوسلو، تلتها ستوكهولم في السويد، ثم طوكيو في اليابان، وفقا لموقع iberdrola.

وبحسب المؤشر، تصدرت أوسلو الترتيب العالمي بفضل اعتمادها على النقل المستدام، وتوسع المساحات الخضراء، وجودة الهواء، وكفاءة استخدام الطاقة، إلى جانب الاستثمار المستمر في سياسات الرفاه البيئي.

وجاءت ستوكهولم في المرتبة الثانية بفضل نجاحها في تحقيق توازن بين جودة الحياة والاستدامة البيئية، إلى جانب دعمها الواسع للشركات الخضراء وتطور بنيتها الرقمية.

أما طوكيو، فحلت في المركز الثالث، كأبرز مدينة آسيوية في قائمة الاستدامة، بفضل قوة بنيتها التحتية للنقل، وانخفاض مستويات عدم المساواة، وتقدمها في المؤشرات البيئية والاجتماعية.

وضمت قائمة أفضل 10 مدن مستدامة أيضا كلا من: كوبنهاجن، برلين، لندن، سياتل، باريس، سان فرانسيسكو، وأمستردام، وهي مدن نجحت في دمج التكنولوجيا مع السياسات البيئية لتحقيق نماذج حضرية أكثر توازنا واستدامة.

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