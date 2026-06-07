حرص عدد من نجوم الفن، على مشاركة جمهورهم لحظاتهم المميزة، خلال الـ 24 ساعة الماضية، عبر حساباتهم الرسمية بمواقع التواصل الاجتماعي.

مصراوي يعرض لكم لقطات لنجوم الفن خلال 24 ساعة:

ريم سامي

استعرضت الفنانة ريم سامي، أحدث إطلالاتها الجديدة التي خطفت من خلالها الأنظار إليها ونالت من خلالها إعجاب متابعيها، ونشرت ريم، الصور التي ارتدت فيها فستانا لامعا، عبر حسابها على إنستجرام، وعلقت: "في عصر اللمعان الخاص بي".

ريم مصطفى

خطفت الفنانة ريم مصطفى الأنظار من أحدث جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا على السوشيال ميديا، وشاركت متابعيها على موقع "انستجرام" صورة "ستوري" ظهرت فيها بـ لوك عصري وكلاسيكي أنيق.

ميرنا جميل

خطفت الفنانة الشابة ميرنا جميل أنظار متابعيها بأحدث ظهور لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، حيث شاركت جمهورها مجموعة من الصور الجديدة من كواليس جلسة تصوير خضعت لها مؤخرًا، وظهرت بإطلالات أنيقة وجريئة، عبر حسابها على انستجرام.

إليسا

احتفلت الفنانة اللبنانية إليسا بنجاح أولى حفلاتها الصيفية هذا العام، التي أقيمت أمس الجمعة في القاهرة وسط حضور جماهيري كبير، ونشرت صورا من كواليس الحفل عبر صفحته على "إنستجرام"، ظهرت خلالها وهي تقدم باقة من أشهر أغانيها وسط تفاعل جمهورها ومحبيها.

هيفاء وهبي

خضعت الفنانة اللبنانية، هيفاء وهبي لجلسة تصوير جديدة نشرت صورها عبر صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي منها "فيسبوك"، حيث ظهرت هيفاء في الصور مرتدية إطلالة أنيقة خطفت بها الأنظار وحازت على إعجاب جمهورها ومتابعيها.

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