يتساءل كثير من ركاب الطائرات عن السر وراء جلوس مضيفات الطيران فوق أيديهن خلال لحظات الإقلاع والهبوط، وهي الحركة التي تتكرر في معظم الرحلات الجوية وتلفت انتباه المسافرين، ما يدفع البعض للاعتقاد بأنها مجرد وضعية جلوس عادية، لكنها في الحقيقة إجراء أمني مهم تتبعه شركات الطيران حول العالم.

وبحسب موقع news18، فإن مضيفات الطيران يجلسن بهذه الطريقة فيما يعرف بـ"وضعية الاستعداد"، وهي وضعية تهدف إلى تقليل الإصابات في حال حدوث هبوط اضطراري أو أي اهتزاز مفاجئ أثناء الإقلاع والهبوط.

لماذا تجلس المضيفة على يديها؟

يعتمد هذا الوضع على تثبيت الجسم وتقليل الحركة قدر الإمكان، إذ تقوم المضيفة بوضع يديها أسفل الفخذين مع تثبيت القدمين والظهر بشكل مستقيم، ما يساعد على:

- تقليل خطر إصابة الذراعين أو اليدين.

- حماية الجسم من الاندفاع المفاجئ.

- إبقاء الجسم في وضع ثابت أثناء الطوارئ.

- الاستعداد السريع للتعامل مع الركاب إذا وقع حادث.

كما أن مرحلتي الإقلاع والهبوط تعدان الأكثر خطورة في الرحلة الجوية، ولذلك يتم خلالها تطبيق إجراءات أمان دقيقة على أفراد الطاقم والركاب.

ليست مجرد حركة عشوائية

بينما هذه الوضعية يتم التدريب عليها بشكل مستمر داخل أكاديميات الطيران، حيث تتعلم المضيفات كيفية حماية أنفسهن أولا حتى يتمكن من مساعدة الركاب بكفاءة عند الحاجة.

كما تساعد هذه الوضعية على تقليل التوتر العضلي ومنح طاقم الطائرة ثباتا أكبر خلال الثواني الحرجة.

ماذا يحدث داخل الطائرة وقت الإقلاع والهبوط؟

خلال هاتين المرحلتين، يكون الطيار وطاقم الضيافة في حالة تأهب قصوى، إذ يتم التأكد من:

1- إغلاق أحزمة الأمان.

2- تثبيت المقاعد والطاولات.

3- إغلاق الهواتف أو تفعيل وضع الطيران.

4- متابعة أي تصرف غير طبيعي داخل المقصورة.

وينصح الركاب دائما بالالتزام بتعليمات طاقم الطائرة، لأن معظم قواعد السلامة الجوية تم وضعها لتقليل المخاطر وحماية الأرواح أثناء الرحلات.