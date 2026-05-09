يبحث المصريون، خاصة محبي السفر في الصيف، عن الدول التي يمكن زيارتها دول الحصول على تأشيرة دخول، حيث أن جواز السفر المصري كاف لدخول هذه الدول.

ومع دخول الصيف، يفضل البعض السفر إلى الخارج هربا من الطقس الحار، لكن ما الدول التي يمكن دخولها دون تأشيرة، إذا كنت تمتلك جواز سفر مصريا؟.

وفقا لموقع henleyglobal، يحتل الباسبور المصري المركز 84 في قائمة جوازات السفر على مستوى العالم، إذ يتيح السفر إلى 49 وجهة دون تأشيرة، بحسب مؤشر هينلي لجوازات السفر، في العام الجاري 2026.

- دول في إفريقيا

بنين

بوروندي

جزر الرأس الأخضر

جزر القمر

جيبوتي

غانا

غينيا

غينيا بيساو

كينيا

مدغشقر

موريشيوس

موزمبيق

رواندا

السنغال

سيشل

سيراليون

الصومال

جنوب السودان

تنزانيا

جامبيا

زيمبابوي

- دول في آسيا

هونج كونج (منطقة إدارية خاصة تابعة للصين)

أندونيسيا

إيران

الأردن

لبنان

ماكاو (منطقة إدارية خاصة تابعة للصين)

ماليزيا

جزر المالديف

طاجيكستان

كامبوديا

لاوس

نيبال

سريلانكا

تيمور الشرقية

اليمن

- دول في أوقيانوسيا

جزر كوك

كيريباتي

جزر مارشال

ميكرونيزيا

نيوي

جزر بالاو

ساموا

توفالو

- دول في أمريكا الشمالية

باربادوس، ضمن منطقة البحر الكاريبي

دومينيكا

هايتي

سانت كيتس ونيفيس

سانت فنسنت وجزر جرينادين