يسعى البشر دائما للبحث عن الكائنات الغريبة أو الفضائية في أعماق الفضاء، لكن الحقيقة أن كوكب الأرض يحتضن مخلوقات تفوق في غرابتها خيال الإنسان.

وهناك حيوانات تتميز بعيون غير مألوفة ووجوه غريبة، تجعلها تبدو وكأنها خرجت من كوكب آخر.

وفقا لمجلة "فاكت أنيمال"، نستعرض فيما يلي أبرز هذه الكائنات الغريبة:

الكولوغو



يعيش هذا الثديي في الأشجار بجنوب شرق آسيا، وعلى الرغم من اسمه، فإنه ليس من فصيلة الليمور ولا يستطيع الطيران.



وبدلا من ذلك، ينزلق بين الأشجار باستخدام غشاء جلدي يمتد بين أطرافه، ويعد نموذجا فريدا للتكيف مع البيئة الشجرية.

السلمندر المتجدد



حيوان مائي مكسيكي يعيش طوال حياته في الماء دون أن يتحول إلى شكله البالغ، ويمتاز بوجه غريب مع نتوءات على شكل خياشيم خلف رأسه.



ورغم مظهره الغريب، فإن هذا الكائن قادر على التكاثر ويحتفظ بقدرته على التجدد طوال حياته.

السمكة الفقاعة



تعيش هذه السمكة في أعماق البحار، ويشتهر عنها وصفها بأنها "أبشع السمك في العالم"، لكن في بيئتها الطبيعية، تبدو مثل أي سمكة أخرى، وهو مثال على كيف يمكن للبيئة أن تغير الإدراك البصري للكائنات.

البرميلية



سمكة صغيرة تعيش في أعماق المحيط، لها رأس شفاف يشبه القبة، من خلاله يمكن رؤية عيونها الخضراء المتوهجة وأدمغتها وأعصابها، ما يجعلها واحدة من أغرب المخلوقات البحرية.

واكاري الأصلع



ينتمي هذا القرد إلى فصيلة السعادين ويعيش في حوض الأمازون، يتميز برأس ووجه خال من الشعر ووجه أحمر بارز، وذيل قصير، ما يمنحه مظهرا فريدا بين primates.

دودة البوبت



دودة بحرية ضخمة قد تصل إلى 3 أمتار، تحفر جحورا قرب الشعاب المرجانية، وتشتهر بقدرتها على اكتشاف الفريسة بسرعة كبيرة وضربها وسحبها إلى جحرها، مما يجعلها واحدة من المفترسات الأكثر رعبا في أعماق البحار.

الحبار الضخم



يعيش في أعماق المحيط الجنوبي الباردة والمظلمة، ويعد أثقل حبار تم اكتشافه على الإطلاق.

ويتميز بعينين كبيرتين ومخالب ضخمة تساعده على الصيد في بيئة شبه معتمة.

يرقات كاتربيلر برأس التنين



تتميز هذه اليرقات بقرون عريضة على الرأس تشبه رأس التنين، وهي في الواقع منتشرة جدا، وتمثل مثالا على التكيف الدفاعي ضد المفترسات من خلال المظهر المخيف.

