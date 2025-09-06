20 صورة لأغلى 5 أماكن في مرسي مطروح

كتب - سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في مرسى مطروح، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في مرسى مطروح، وفقا لموقع "بوكينج".

بورتو مطروح - فاكيشن تايم

يقع مكان إقامة "بورتو مطروح - فاكيشن تايم" في مرسى مطروح، على بعد 1.2 كم من شاطئ ستار مطروح، ويتميز بحديقة ومواقف خاصة للسيارات مجاناً ومنطقة شاطئ خاص وتراس، يوفر هذا المنتجع المصنف 5 نجوم مطعماً. يوفر مكان الإقامة مسبحاً داخلياً، ونادياً ليلياً، وغرفاً عائلية.

تحتوي جميع الغرف في "بورتو مطروح - فاكيشن تايم" على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومطبخ ومنطقة لتناول الطعام، بالإضافة إلى حمّام خاص مع بيديت. تحتوي بعض الغرف على غلاية، بينما توفر بعض الغرف شرفة وتوفر غرف أخرى إطلالات على البحر. يتوفر في الغرف ثلاجة.

يمكن للضيوف في مكان إقامة "بورتو مطروح - فاكيشن تايم" الاستمتاع بإفطار يقدم خيارات طعام من بوفيه.

سيتمكن الضيوف في "بورتو مطروح - فاكيشن تايم" من الاستمتاع بالأنشطة في مرسى مطروح وما حولها، مثل رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 10 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 4550 + 2186 ضرائب ورسوم بإجمالي 6736 جنيها.

Triumph White Sands Hotel

يقع مكان إقامة "Triumph White Sands Hotel" المصنف 4 نجوم مقابل الشاطئ في مرسى مطروح ويتميز بمركز للياقة البدنية ومنطقة شاطئ خاص ومطعم، يتوفر واي فاي مجاني ويمكن ترتيب مواقف خاصة للسيارات مقابل تكلفة إضافية، يمكن للضيوف الاستفادة مما يلي في مكان الإقامة: خدمة الغرف ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة.

تحتوي جميع الغرف في "Triumph White Sands Hotel" على جهاز تكييف وصندوق ودائع آمن وتلفزيون، وتوفر بعض الغرف شرفة.

يتوفر إفطار يقدم للضيوف خيارات طعام كونتيننتال في مكان إقامة "Triumph White Sands Hotel".

تشمل المعالم السياحية الشهيرة التي تقع بالقرب من "Triumph White Sands Hotel" ما يلي: شاطئ طلعت حرب وشاطئ الليدو وشاطئ العوام. يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 3 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 5327 + 1534 ضرائب ورسوم بإجمالي 6861 جنيها.

Safir Marsa Matrouh Resort

يقع مكان إقامة "Safir Marsa Matrouh Resort" في مرسى مطروح، على بعد 2.8 كم من شاطئ ستار مطروح، ويتميز بمسبح خارجي ومواقف خاصة للسيارات مجاناً وحديقة ومنطقة شاطئ خاص. يوفر مكان الإقامة هذا صالة مشتركة، بالإضافة إلى مطعم وتراس. يوفر مكان الإقامة للضيوف خدمة الغرف، وخدمة كونسيرج، وخدمة تنظيم الجولات.

تحتوي جميع الغرف في "Safir Marsa Matrouh Resort"على جهاز تكييف ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، بالإضافة إلى صندوق ودائع آمن، وحمّام خاص مع دش ولوازم استحمام مجاناً ومجفف للشعر. تحتوي بعض الغرف في "Safir Marsa Matrouh Resort" على إطلالات على المسبح، بينما تتميز جميع الغرف بشرفة. تحتوي كل غرفة في "Safir Marsa Matrouh Resort" على بياضات أسرّة ومناشف.

يتوفر إفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من بوفيه وحلال في مكان إقامة "Safir Marsa Matrouh Resort".

يتحدث الموظفون اللغة العربية والإنجليزية في مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة.

يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 10 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 5262 + 1516 ضرائب ورسوم بإجمالي 6778 جنيها.

شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only

يقع مكان إقامة "شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only" في مرسى مطروح ويوفر إطلالات على الحديقة، بالإضافة إلى حديقة ومنطقة شاطئ خاص وصالة مشتركة وتراس ومطعم. مكان الإقامة مكيف ويوفر حوض استحمام ساخن.

توفر كل وحدة إطلالات على البحر أو المسبح، وتحتوي على مطبخ وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية ومشغل بلو راي (Blu-ray)، بالإضافة إلى خزانة ملابس وغسالة ملابس، وحمّام خاص مع بيديت ولوازم استحمام مجاناً. يتوفر أيضاً ما يلي: ثلاجة وفرن وميكروويف، بالإضافة إلى ماكينة قهوة وغلاية.

يوفر مكان إقامة "شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only" ملعباً للأطفال.

يمكن للضيوف السباحة في المسبح الداخلي أو الاستمتاع برياضة المشي لمسافات طويلة أو رياضة ركوب الدراجات الهوائية.

يبعد مكان إقامة "شاليهات بورتو مطروح فيو بحر Porto Matrouh Sea View Families Only" مسافة 2.2 كم عن شاطئ ستار مطروح. يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 8 كم ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة لفرد 4141 + 621 ضرائب ورسوم بإجمالي 4762 جنيها.

porto matruh

يوفر مكان إقامة "porto matruh" إطلالة على الحديقة وتراس وشرفة، ويبعد مسافة 2.5 كم تقريباً عن شاطئ ستار مطروح. يمكن للضيوف المقيمين في هذه الشقة استخدام المطبخ الصغير المجهز بالكامل.

تتوفر (1) غرفة نوم للضيوف في هذه الشقة، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة.

يقع مطار مرسى مطروح الدولي على بُعد 9 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 4556 + 683 ضرائب ورسوم بإجمالي 5239 جنيها.

