الليلة بـ 51 ألف.. 20 صورة لـ أغلى 5 أماكن في مرسى علم

كتب - سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في مرسى علم، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في مرسى علم، وفقا لموقع "بوكينج".

راديسون بلو القصير ريزورت

يطل منتجع "راديسون بلو القصير ريزورت" على البحر الأحمر، ويشتمل على شاطئ خاص وهادئ وبحيرة شاطئية بمياه البحر ومسبحين خارجيين، ويبعُد مسافة 5 كم عن مدينة القُصير، ويشتمل على غرف أنيقة مُزودة بسقوف مُقببة وشرفة.

غرف "راديسون بلو القصير ريزورت" مُكيفة، وتتميز بتصميم بألوان مختلفة. وتشتمل كل غرفة على شرفة خاصة أو تراس خاص، وتوفر بعضها إطلالات جميلة على البحر الأحمر، وتتوفر خدمة واي فاي مجانية في كل الغرف.

يوفر سبا "راديسون بلو القصير ريزورت" علاجات الأيورفيدا في المناطق الهندية الجنوبية المحيطة، ويُمكن للضيوف الاسترخاء في غرف الساونا وحوض الاستحمام الساخن أو ممارسة التمارين الرياضية في الجيم المُجهز بالكامل.

يقدم Sherazade المأكولات العالمية العصرية، بينما يُمكن للضيوف الاستمتاع بتناول المأكولات المتوسطية الأصيلة في Olivos، كما يقدم Mosaic المأكولات المستوحاة محليًا مثل؛ شرائح لحم الضأن المُدخن مع الكسكسي.

تتوفر مجموعة من الرياضات المائية في مركز الغوص الموجود في الموقع، والتي تشمل غوص السكوبا وركوب الأمواج والغطس، كما يُمكن للضيوف لعب التنس أو ركوب الخيل على طول شاطئ البحر.

يقع "راديسون بلو القصير ريزورت" على بُعد 5 كم فقط من مدينة القُصير، وتتوفر خدمة نقل المطار إلى مطار مرسى علم أو مطار الغردقة مقابل رسوم إضافية.

سعر الليلة لفرد 40013+ 11524 ضراب ورسوم بإجمالي 51537 جنيها.

Pickalbatros Sea World Resort - Marsa Alam- "Aqua Park"

يقع مكان إقامة "Pickalbatros Sea World Resort - Marsa Alam- "Aqua Park"" في القصير، ويتميز بمركز للياقة البدنية وحديقة ومنطقة شاطئ خاص وصالة مشتركة. تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعماً، وخدمة الغرف، ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى واي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة. يوفر المنتجع مسبحاً خارجياً، ومسبحاً داخلياً، وترفيهاً مسائياً، ونادياً للأطفال.

يوفر مكان إقامة "Pickalbatros Sea World Resort - Marsa Alam- "Aqua Park"" للضيوف غرفاً مكيفة تحتوي على خزانة ملابس وغلاية وثلاجة وميني بار، بالإضافة إلى صندوق ودائع آمن وتلفزيون بشاشة مسطحة وتراس، وحمّام خاص مع دش. تحتوي بعض الغرف في "Pickalbatros Sea World Resort - Marsa Alam- "Aqua Park"" على إطلالات على البحر، بينما تتميز جميع الغرف بشرفة. تحتوي كل غرفة في "Pickalbatros Sea World Resort - Marsa Alam- "Aqua Park"" على بياضات أسرّة ومناشف.

يقدم الإفطار للضيوف خيارات طعام من بوفيه أو كونتيننتال أو إنجليزية / أيرلندية متكاملة.

يوفر مكان إقامة "Pickalbatros Sea World Resort - Marsa Alam- "Aqua Park"" ملعباً للأطفال.

يقع مطار مرسى علم الدولي على بُعد 74 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة لفرد 24503+ 7057 ضراب ورسوم بإجمالي 31560 جنيها.

Sentido Akassia Beach

يقع مكان إقامة "Sentido Akassia Beach" المصنف 5 نجوم مقابل الشاطئ في القصير ويتميز بحديقة ومنطقة شاطئ خاص وصالة مشتركة. يتميز مكان الإقامة هذا بخدمة الغرف كما يوفر للضيوف مطعماً، ومنتزهاً مائياً، وتراس. يوفر المنتجع مسبحاً خارجياً، ومركزاً للياقة البدنية، وترفيهاً مسائياً، ونادياً للأطفال.

لدى الوحدات في "Sentido Akassia Beach" جهاز تكييف، كما أنها تحتوي على منطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية وصندوق ودائع آمن، بالإضافة إلى حمّام خاص مع حوض استحمام ولوازم استحمام مجاناً ومجفف للشعر. تحتوي بعض الغرف في "Sentido Akassia Beach" على إطلالات على البحر، بينما تتميز جميع الغرف بشرفة. تحتوي كل غرفة في "Sentido Akassia Beach" على بياضات أسرّة ومناشف.

يتوفر إفطار يشمل خيارات طعام من بوفيه وكونتيننتال ونباتية.

يوفر مكان إقامة "Sentido Akassia Beach" ملعباً للأطفال. سيتمكن الضيوف في "Sentido Akassia Beach" من الاستمتاع بالأنشطة في القصير وما حولها، مثل رياضة الغطس.

يتحدث الموظفون اللغة العربية والألمانية والإنجليزية والفرنسية في مكتب الاستقبال، وسيكونون سعداء بتقديم معلومات مفيدة عن المنطقة.للضيوف.

يقع مطار مرسى علم الدولي على بُعد 72 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة 22560 جنيها، ويكفي 4 أفراد.

Diamond Beach by Pearl Resorts

يقع مكان إقامة "Diamond Beach by Pearl Resorts" في القصير وهو مصنف ب5 نجوم، ويتميز بحديقة ومنطقة شاطئ خاص وبار. يتميز مكان الإقامة هذا بنادٍ للأطفال كما يوفر للضيوف مطعماً، ومنتزهاً مائياً، ومسبحاً خارجياً طوال العام. يوفر مكان الإقامة مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة، وتوصيلات للمطار، وخدمة الغرف، وواي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة.

يوفر "Diamond Beach by Pearl Resorts" للضيوف غرفاً مكيفة وتحتوي على خزانة ملابس وغلاية وميني بار وصندوق ودائع آمن، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة وحمّام خاص مع دش.

يتوفر إفطار يقدم للضيوف خيارات طعام من بوفيه في مكان إقامة "Diamond Beach by Pearl Resorts".

يوفر مكان إقامة "Diamond Beach by Pearl Resorts" ملعباً للأطفال. سيتمكن الضيوف في "Diamond Beach by Pearl Resorts" من الاستمتاع بالأنشطة في القصير وما حولها، مثل رياضة الغطس.

يقع مطار مرسى علم الدولي على بُعد 81 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 22349 جنيها.

Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam - Red Sea - Adults Friendly 16 Years Plus

يقع مكان إقامة "Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam - Red Sea - Adults Friendly 16 Years Plus" المصنف 5 نجوم مقابل الشاطئ في خليج كورايا ويتميز بمسبح خارجي وحديقة ومنطقة شاطئ خاص، يوفر مكان الإقامة مطعماً وتراس، بالإضافة إلى ساونا وحوض استحمام ساخن، يوفر مكان الإقامة مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة، وتوصيلات للمطار، وخدمة الغرف، وواي فاي مجاني.

تحتوي كل غرفة في "Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam - Red Sea - Adults Friendly 16 Years Plus" على مكتب. تحتوي جميع الغرف في "Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam - Red Sea - Adults Friendly 16 Years Plus" على حمّام خاص مع لوازم استحمام مجاناً، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة وجهاز تكييف. تتميز بعض الغرف بشرفة. تحتوي جميع غرف الضيوف على صندوق ودائع آمن.

يقدم الإفطار للضيوف خيارات طعام من بوفيه أو كونتيننتال أو حلال.

يمكن للضيوف المقيمين في مكان إقامة "Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam - Red Sea - Adults Friendly 16 Years Plus" استخدام مرافق السبا والعافية بما في ذلك حمّام، بالإضافة إلى علاجات مساج عند الطلب. تشتهر المنطقة برياضة الغطس، كما تتوفر إمكانية استئجار سيارة في "Steigenberger Resort Alaya Marsa Alam - Red Sea - Adults Friendly 16 Years Plus".

يقع مطار مرسى علم الدولي على بُعد 10 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 16176+ 4477 ضراب ورسوم بإجمالي 20653 جنيها.