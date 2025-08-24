الليلة بـ 6 آلاف جنيه.. 20 صورة لـ أغلى 5 أماكن في نويبع

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في نويبع، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في نويبع، وفقا لموقع "بوكينج".

Tosh nuewba

يقع مكان إقامة "Tosh nuewba" في Nuweiba على بُعد 1.9 كم من شاطئ رأس شيطان، ويوفر جهاز تكييف. يقدم مكان الإقامة إطلالات على البحر.

يمكن للضيوف في مكان إقامة "Tosh nuewba" الاستمتاع بإفطار يقدم خيارات طعام حلال.

سعر الليلة 5893 + 825 ضرائب ورسوم بإجمالي 6718 جنيها.

حبيبة بيتش لودج

يقع مكان إقامة "Habiba Beach Lodge" في نويبع ويوفر إطلالات على الحديقة، بالإضافة إلى مركز للياقة البدنية وحديقة ومنطقة شاطئ خاص وصالة مشتركة وتراس. يوفر مكان إقامة "Habiba Beach Lodge" واي فاي ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

يتوفر إفطار يشمل خيارات طعام كونتيننتال ونباتية ونباتية صرف. يوجد في مكان إقامة "Habiba Beach Lodge" مطعم يقدّم أطباقاً من الشرق الأوسط وأطباقاً بحرية، كما يمكن أيضاً طلب خيارات نباتية وحلال ونباتية صرف.

يمكن ممارسة رياضة الغطس في المناطق المجاورة إذا كنت ترغب في استكشاف المنطقة.

يبعد مكان إقامة "Habiba Beach Lodge" مسافة 2.9 كم عن شاطئ ديون.

سعر الليلة 4377 + 1387 ضرائب ورسوم بإجمالي 5764 جنيها.

Nuweiba Lodge

يبعد مكان إقامة "Nuweiba Lodge" مسافة 200 م عن شاطئ نويبع ويوفر منطقة شاطئ خاص، وبار، ووحدات إقامة مكيفة مع فناء وواي فاي مجاني.

يتوفر حمّام خاص مجهز بالكامل مع دش ولوازم استحمام مجاناً.

يوجد في مكان إقامة "Nuweiba Lodge" مطعم يقدّم أطباقاً من الشرق الأوسط وأطباق بيتزا وأطباقاً بحرية، كما يمكن أيضاً طلب خيارات نباتية وحلال وكوشر.

هناك مرافق شواء في مكان الإقامة، كما يمكن للضيوف الاستمتاع برياضة الغطس بالقرب من "Nuweiba Lodge".

سعر الليلة 5335 + 47 ضرائب ورسوم بإجمالي 5382 جنيها.

Ciao Hotel

يطل فندق Ciao Hotel على البحر الأحمر وجبال سيناء، ويتمتع بموقع هادئ على قسم خاص من Dunes Beach في نويبع، ويوفر غرفًا مع شرفة مواجهة للحديقة أو المسبح في الهواء الطلق.

تتميز غرف فندق Ciao بأرضيات من البلاط، وتحتوي على خزائن خشبية مع تفاصيل شرقية، وتحتوي جميعها على حمام خاص وتلفزيون مع قنوات الكابل، وتضم بعض الغرف مداخل خاصة.

يتم تقديم وجبة الإفطار يوميًا في الغرفة أو بجانب المسبح أو في غرفة تناول الطعام. يقدم بار ومطعم Lotus Beach الأطباق المصرية والعالمية والمأكولات البحرية. ويتميز مقهى Bedouin بوسائد أرضية وأنابيب.

يحتوي فندق Ciao على مسبح في الهواء الطلق بشكل حر مع حوض استحمام ساخن وتراس شمسي. تشمل الأنشطة الترفيهية في الموقع الرياضات المائية المختلفة وكرة الطائرة الشاطئية وتنس الطاولة. ينظم الفندق الرحلات الجبلية والصحراء بالإضافة إلى رحلات السفاري بسيارات الجيب.

يقع فندق Chao Nuweiba على بعد 1.4 كم من المدينة و4 كم شمال ميناء نويبع، ويوفر خدمة الواي فاي المجانية في المناطق العامة ومواقف مجانية خاصة للسيارات.

سعر الليلة 4559 جنيها.

Nakhil Inn Nuweiba

يوفر نزل النخيل إطلالات خلابة على البحر الأحمر، ويضم منطقة شاطئ خاص وخدمة الواي فاي المجانية، ويقع على شاطئ تارابين، على بُعد 5 دقائق بالسيارة من ميناء نويبع.

يقدم نزل النخيل غرفاً واسعة مع شرفة، وجميعها مكيفة ومزودة بميني بار.

يتميز فندق Nakhil Inn Nuweiba بمركز محترف للغوص يسمح للضيوف باستكشاف الشعاب المرجانية بما في ذلك الشعاب المرجانية أبو لولو، ويمكن تنظيم رحلات السفاري بسيارات الجيب ورحلات الجمال أو الخيل عبر صحراء نويبع والجبال.

يتم تقديم الأطباق الإقليمية والعالمية في مطعم النخيل. ويمكن للضيوف الاستمتاع بالمشروبات المنعشة والوجبات الخفيفة في البار، كما تتوفر مواقف خاصة مجانية للسيارات في الموقع.

سعر الليلة 3395 + 475 ضرائب ورسوم بإجمالي 3870 جنيها.