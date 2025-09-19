إعلان

مصيفك في العين السخنة.. 20 صورة لـ أغلى 5 أماكن ساحرة

07:00 م الجمعة 19 سبتمبر 2025
    villa 36 mountain view sokhna 1 Families only 36ماونتن فيو السخنه فيلا فاخره للعائلات فقط90
    villa 36 mountain view sokhna 1 Families only 36ماونتن فيو السخنه فيلا فاخره للعائلات فقط12
    villa 36 mountain view sokhna 1 Families only 36ماونتن فيو السخنه فيلا فاخره للعائلات فقط1
    f69e8051-4f80-4b01-b0c7-3028b145d957
    مصيفك في العين السخنة.. 20 صورة لـ أغلى 5 أماكن ساحرة
    5BR Villa Private Garden & Beach Access in Ain EL Sokhna8
    5BR Villa Private Garden & Beach Access in Ain EL Sokhna6
    5BR Villa Private Garden & Beach Access in Ain EL Sokhna5
    5BR Villa Private Garden & Beach Access in Ain EL Sokhna3
    5BR Villa Private Garden & Beach Access in Ain EL Sokhna
    5-Brs Sandy Beachfront-Villa - RedSea view5
    5-Brs Sandy Beachfront-Villa - RedSea view4
    5-Brs Sandy Beachfront-Villa - RedSea view3
    5-Brs Sandy Beachfront-Villa - RedSea view2
    5-Brs Sandy Beachfront-Villa - RedSea view
    مصيفك في العين السخنة.. 20 صورة لـ أغلى 5 أماكن ساحرة
    مصيفك في العين السخنة.. 20 صورة لـ أغلى 5 أماكن ساحرة
    villa 36 mountain view sokhna 1 Families only 36ماونتن فيو السخنه فيلا فاخره للعائلات فقط17
    villa 36 mountain view sokhna 1 Families only 36ماونتن فيو السخنه فيلا فاخره للعائلات فقط5
كتبت- سيد متولي:

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في العين السخنة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في العين السخنة، وفقا لموقع "بوكينج".

شاليه للإيجار بالعين السخنة

يقع مكان إقامة "شاليه للايجار بالعين السخنه" في العين السخنة ويوفر تراس، يمكن للضيوف المقيمين في هذه الشقة استخدام المطبخ المجهز بالكامل والشرفة.

تتوفر (2) غرفة نوم للضيوف في هذه الشقة، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 132 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لشخص واحد 87442 جنيها، بينما لأكثر من 6 أفراد 116589 جنيها.

villa 36 mountain view sokhna 1 Families only 36ماونتن فيو السخنه فيلا فاخره للعائلات فقط

يقع مكان إقامة "villa 36 mountain view sokhna 1 Families only 36ماونتن فيو السخنه فيلا فاخره للعائلات فقط" في العين السخنة ويوفر تراس وبار وملعب تنس، هناك مطعم ومواقف خاصة للسيارات مجاناً في مكان الإقامة.

تتوفر (4) غرفة نوم في الفيلا، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز بالكامل فيه ثلاجة وماكينة قهوة، و (4) حمّام مع بيديت ودش، وجهاز تكييف، تتوفر مناشف وبياضات أسرّة في الفيلا.

يوفر مكان إقامة "villa 36 mountain view sokhna 1 Families only 36ماونتن فيو السخنه فيلا فاخره للعائلات فقط" مرافق للشواء، يوفر مكان إقامة "villa 36 mountain view sokhna 1 Families only 36ماونتن فيو السخنه فيلا فاخره للعائلات فقط" مسبحا خارجيا ومنطقة شاطئ خاص، بالإضافة إلى حديقة.

سعر الليلة 15022 جنيها، وتكفي لأكثر من 6 أشخاص.

5BR Villa Private Garden & Beach Access in Ain EL Sokhna

يقع مكان إقامة "5BR Villa Private Garden & Beach Access in Ain EL Sokhna" في العين السخنة، ويوفر مسبحاً خارجياً وحديقة ومنطقة شاطئ خاص، بالإضافة إلى إطلالة على البحر وواي فاي مجاني. في منطقة هذه الفيلا، يمكن للضيوف المشاركة في أنشطة مثل: رياضة الجولف وصيد الأسماك، وتتوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (5) غرفة نوم في الفيلا، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز بالكامل فيه ثلاجة وماكينة قهوة، و (4) حمّام مع بيديت ودش، وجهاز تكييف، تتوفر مناشف وبياضات أسرّة في الفيلا.

يوفر مكان إقامة "5BR Villa Private Garden & Beach Access in Ain EL Sokhna" ملعباً للأطفال، كما يوفر تراس، بالإضافة إلى صالة مشتركة.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 139 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 14727 جنيها + 1473 ضرائب ورسوم بإجمالي 16200 جنيها، وتكفي لأكثر من 5 أشخاص.

5-Brs Sandy Beachfront-Villa - RedSea view

يقع مكان إقامة "5-Brs Sandy Beachfront-Villa - RedSea view" في العين السخنة، ويوفر مسبحاً خارجياً وحديقة ومنطقة شاطئ خاص، بالإضافة إلى إطلالة على البحر وواي فاي مجاني. يوفر مكان الإقامة هذا المقابل للشاطئ إمكانية استخدام التراس والمواقف الخاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (5) غرفة نوم في الفيلا، وغرفة معيشة، ومطبخ مجهز بالكامل فيه ثلاجة وغلاية، و (4) حمّام مع دش وحوض استحمام ساخن، وجهاز تكييف. يتوفر تلفزيون بشاشة مسطحة.

يمكن للضيوف في مكان إقامة "5-Brs Sandy Beachfront-Villa - RedSea view" الاستمتاع بإفطار يقدم خيارات طعام حلال.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 146 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 13254 جنيها، وتكفي لأكثر من 7 أشخاص.

فيلا أكواريوس بريفت - Aquarius Privat Villa

يقع مكان إقامة "فيلا أكواريوس بريفت - Aquarius Privat Villa" في العين السخنة، ويوفر حديقة ومنطقة شاطئ خاص وتراس، بالإضافة إلى إطلالة على البحر وواي فاي مجاني، يوفر مكان الإقامة هذا المقابل للشاطئ إمكانية استخدام الشرفة والمواقف الخاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (2) غرفة نوم في هذه الفيلا، ومطبخ فيه ثلاجة وغسالة صحون، وتلفزيون بشاشة مسطحة، ومنطقة جلوس، و (3) حمّام مع بيديت.

في مكان إقامة "فيلا أكواريوس بريفت - Aquarius Privat Villa"، يمكن للضيوف استخدام المسبح الداخلي.

يقع مطار القاهرة الدولي على بُعد 145 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة 13195 جنيها + 982 ضرائب ورسوم بإجمالي 14177 جنيها، وتكفي لأكثر من 10 أشخاص.

العين السخنة الإقامة في العين السخنة شاليه للايجار بالعين السخنه مصيفك في العين السخنة
