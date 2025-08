20 صورة ساحرة.. أغلى 5 أماكن للمصيف في شرم الشيخ

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في شرم الشيخ ، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في شرم الشيخ، وفقا لموقع "بوكينج".

Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Private Residential Villa & Chalet - Egypt

يقع مكان إقامة "Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Private Residential Villa & Chalet - Egypt" المصنف 5 نجوم مقابل الشاطئ في شرم الشيخ ويتميز بمسبح خارجي ومنطقة شاطئ خاص وتراس.

يوفر مكان الإقامة بار ومطعماً يقدم أطباقاً دولية، يوفر مكان الإقامة مكتباً للاستقبال يعمل على مدار الساعة، وتوصيلات للمطار، ونادياً للأطفال، وواي فاي مجاني.

تحتوي بعض الغرف على مطبخ مع ثلاجة وغسالة صحون وميكروويف.

يقدم مكان إقامة "Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Private Residential Villa & Chalet - Egypt" إفطاراً يوفر للضيوف خيارات طعام من بوفيه أو أمريكية.

يمكن للضيوف الاسترخاء في السبا ومركز العافية بما في ذلك مركز اللياقة البدنية والساونا وحوض الاستحمام الساخن، أو في الحديقة التي تحتوي على ملعب للأطفال. تشتهر المنطقة برياضة ركوب الدراجات الهوائية، كما تتوفر إمكانية استئجار سيارة في "Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Private Residential Villa & Chalet - Egypt".

يبعد مكان إقامة "Four Seasons Resort Sharm El Sheikh Private Residential Villa & Chalet - Egypt" مسافة 800 م عن شاطئ شاركس باي و800 م عن سوهو سكوير شرم الشيخ. يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 3 كم من مكان الإقامة.

سعر الليلة لفرد 18738 + 10954 ضرائب ورسوم بإجمالي 29692 جنيها.

منتجع فور سيزونز شرم الشيخ

يقع منتجع فور سيزون شرم الشيخ في مصر وعلى امتداد واجهة شاطئية خاصة بطول 1 كم، كما يعتبر واحة فاخرة تقع بين الصحراء والشعاب المرجانية، حيث يتميز بأشعة الشمس على مدار السنة ووحدات إقامة عصرية أنيقة وإطلالات بانورامية على البحر الأحمر، كما يضم 5 مسابح خارجية و10 أماكن لتناول الطعام في الهواء الطلق وسبا شهير جداً ونادي كدز فور أوول سيزونز المليء بالترفيه ومركز غوص مُدار بخبرة ومعتمد من اتحاد مدربي الغوص، بالإضافة إلى أحد أفضل الشعاب المرجانية في المنطقة وقطار جبلي مائل ينقل الضيوف من القمة إلى الشاطئ.

تتنوع غرف الضيوف الفسيحة والأجنحة الكبيرة في المنتجع من غرفة نوم واحدة إلى 4 غرف نوم، حيث يمكنهم الاختيار ما بين التصميم العصري أو الديكور العربي التقليدي، كما تحتوي جميعها على تراس أو شرفة خاصة، بينما تضم بعضها مسبحاً خاصاً ومطبخاً أو مطبخاً صغيراً حيث يُعد مثالياً للعائلات والأزواج والمجموعات، فيما يوفر كل مكان إقامة مناطق معيشة مريحة مع تلفزيون بشاشة مسطحة وسرير من ماركة فورسيزونز الرائع وحمّامات رخامية واسعة تشبه السبا وتتوهج مع انعكاس أشعة الشمس عليها.

يقدم "منتجع فورسيزونز شرم الشيخ" تجربة طهي رائعة تتنوع ما بين المأكولات الآسيوية والإيطالية واللبنانية وأطباق أمريكا اللاتينية، بالإضافة إلى بار شاطئي أنيق حيث يُسمح للضيوف بدخوله بأقدام عارية وصالة أصيلة توفر الترفيه المباشر يومياً.

يوفر المنتجع برنامجاً خاصاً للضيوف الصغار يشمل أوقاتاً محددة يومياً للألعاب والفنون والحرف اليدوية والأنشطة الثقافية واللعب الباعث على النشاط بما في ذلك منطقة مخصصة للمراهقين فقط بالإضافة إلى خدمات مجالسة الأطفال الاحترافية وكذلك 4 ملاعب تنس.

يمزج السبا بين ابتكارات العافية الحديثة والتقاليد المصرية الأصيلة، حيث يوفر 12 غرفة علاجية بما في ذلك جناح فخم للزوجين ووحدتي كابانا خارجيتين مواجهتين للبحر الأحمر ومسبح لسباقات السباحة وصالون تجميل ومركز حديث للياقة البدنية، كما تشمل المرافق الأخرى أماكن للاجتماعات ولحفلات الزفاف مع موظفين متخصصين بالإضافة إلى خدمات الكونسيرج المتخصصة.

يقع "منتجع فور سيزونز شرم الشيخ" على بعد 10 دقائق بالسيارة من مطار شرم الشيخ الدولي و25 دقيقة بالسيارة من خليج نعمة و40 دقيقة بالسيارة من مدينة شرم القديمة مع أسواقها التقليدية.

سعر الليلة لفرد 14601 + 4228 ضرائب ورسوم بإجمالي 18829 جنيها.

منتجع ميراكي شرم الشيخ للبالغين فقط

يقع مكان إقامة "Meraki Resort Sharm El Sheikh Adults only" المصنف 5 نجوم مقابل الشاطئ في شرم الشيخ ويتميز بحديقة ومنطقة شاطئ خاص وتراس. تشمل المرافق المتوفرة في مكان الإقامة هذا مطعماً، وخدمة الغرف، ومكتب استقبال يعمل على مدار الساعة، بالإضافة إلى واي فاي مجاني في جميع أنحاء مكان الإقامة. يوفر المنتجع مسبحاً خارجياً، ومركزاً للياقة البدنية، ونادياً ليلياً، وصالة مشتركة.

تحتوي كل غرفة في "Meraki Resort Sharm El Sheikh Adults only" على خزانة ملابس. تحتوي بعض الغرف في "Meraki Resort Sharm El Sheikh Adults only" على إطلالات على الحديقة، بينما تتميز جميع الغرف بشرفة. تحتوي جميع الغرف في "Meraki Resort Sharm El Sheikh Adults only" على جهاز تكييف وصندوق ودائع آمن.

يمكن الاستمتاع بإفطار يقدم للضيوف خيارات طعام كونتيننتال أو إنجليزية / أيرلندية متكاملة أو إيطالية في مكان الإقامة.

يبعد مكان إقامة "Meraki Resort Sharm El Sheikh Adults only" مسافة 4.2 كم عن سوهو سكوير شرم الشيخ و42 كم عن محمية رأس محمد. يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 2 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة لفرد 16853 + 4854 ضرائب ورسوم بإجمالي 21707 جنيها.

منتجع شاطئ صن رايز أرابين

يقع SUNRISE Arabian Beach Resort بجانب شاطئه الخاص في منطقة خليج القروش الشهيرة، وتحيط به الحدائق، كما يوفر مجموعة متنوعة من المرافق بما في ذلك السبا. ويضم مكان الإقامة هذا 6 مطاعم ذات قائمة مأكولات. وتتوفر خدمة الواي فاي مجاناً في جميع أنحاء المنتجع.

تضم جميع الغرف العصرية في SUNRISE Arabian Beach Resort تراساً أو شرفة خاصة، وتتميز بديكور أنيق على الطراز العربي. كما تحتوي جميعها على مكيّف هواء وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، وتضم حماماً داخلياً.

يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة كبيرة ومتنوعة من قوائم الطعام المتوفرة في المنتجع، والتي تتنوع بين قائمة مطعم "Manohar" الهندي وMai Thai التايلاندي وBasilico الإيطالي وCôte d'Azur الفرنسي وPoseidon اليوناني وFelucca للمأكولات البحرية، بالإضافة إلى بوفيه عالمي في Waterfall Grill. ويتوفر أيضاً بار صالة ومقهى.

يضم مركز العافية حوض استحمام ساخن وغرفة بخار وساونا وهو المكان المثالي للاسترخاء واستعادة الطاقة. ويمكن للضيوف الاستمتاع بقائمة واسعة من الخدمات تشمل جلسات المساج على الشاطئ وجيم مجهز جيداً ومجموعة متنوعة من الرياضات المائية.

يطل المنتجع على جزيرة تيران، ويبعُد مسافة 11 كم عن خليج نعمة. ويبعُد سوهو سكوير مسافة 8 كم. كما يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 9 كم.

سعر الليلة لفرد 10921 + 3145 ضرائب ورسوم بإجمالي 14066 جنيها.

منتجع صن رايز دايموند بيتش - جراند سيليكت

يقع SUNRISE Diamond Beach Resort -Grand Select على هضبة أم السيد، ويتميز بشاطئ خاص، كما يضم 5 مطاعم ذات قوائم مأكولات ومطعماً واحداً على طراز البوفيه المفتوح و4 مسابح، وتتوفر خدمة الواي فاي مجاناً في جميع أنحاء مكان الإقامة.

يمكن للضيوف الاختيار بين مجموعة كبيرة ومتنوعة من الغرف، كما يمكن للعائلات الاستفادة من ميزة الجناح العائلي، حيث يوفر غرفاً منفصلة للوالدين والأطفال، فيما تشمل جميع غرف الضيوف في منتجع "Sunrise Diamond Beach Resort -Grand Select-" تلفزيون مع قنوات فضائية وحمّاماً داخلياً وثلاجة صغيرة.

يمكن للضيوف الاستمتاع بمجموعة متنوعة من أماكن تناول الطعام، بما في ذلك المطعم الشرقي الواقع على الشاطئ والمطعم الإيطالي ومطعم "Manohar" الهندي الأنيق، كما يتوفر 12 بار يقدم مجموعة مختارة من أماكن الاسترخاء، حيث يمكن للضيوف الاستمتاع باحتساء المشروبات فيها.

يوفر هذا المنتجع مركزاً للياقة البدنية والسبا ومركزاً عالمياً للغوص، حيث يمكن للضيوف استكشاف الشعاب المرجانية الملوّنة والأسماك المذهلة الموجودة في البحر الأحمر.

يقع "SUNRISE Diamond Beach Resort -Grand Select-" على بُعد 20 كم من مطار شرم الشيخ الدولي، كما تتوفر مواقف للسيارات مجاناً في الموقع.

سعر الليلة لفرد 10881 + 3134 ضرائب ورسوم بإجمالي 14015 جنيها.

