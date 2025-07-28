لو هتصيف في الجونة.. أرخص 5 أماكن ساحرة - 20 صورة

يبحث العديد من المصريين، عن أرخص أماكن الإقامة في الجونة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أرخص 5 أماكن للإقامة في الجونة، وفقا لموقع "بوكينج".

The Mansion El Gouna

يقع مكان إقامة "The Mansion El Gouna" في الغردقة، ويبعد مسافة 33 كم عن نيو مارينا و43 كم عن متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة، ويوفر مكان الإقامة هذا جهاز تكييف وإمكانية استخدام حديقة.

تحتوي جميع الوحدات ذات الخدمة الذاتية على أرضيات خشبية، وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، وصندوق ودائع آمن، ومطبخ صغير مجهز مع ثلاجة، وحمّام خاص مع دش، يتوفر أيضاً ما يلي: موقد مسطح وغلاية.

يبعد مكان إقامة "The Mansion El Gouna" مسافة 6 كم عن TU Berlin Campus El Gouna و29 كم عن District Court of Hurghada. يقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 36 كم من مكان الإقامة.

سعر الإقامة في الليلة 1325+ 199 ضرائب ورسوم بإجمالي 1524 جنيها.

Bali studio

يبعد مكان إقامة "Bali studio" مسافة 31 كم عن نيو مارينا ويوفر تراس ووحدات إقامة مكيفة مع شرفة وواي فاي مجاني.

تتوفر كل وحدة مع سرير أريكة وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات الكابل، بالإضافة إلى مطبخ مجهز جيداً، وحمّام خاص مع بيديت ودشن يتوفر أيضاً ما يلي: فرن وموقد مسطح، بالإضافة إلى غلاية.

يبعد مكان إقامة "Bali studio" مسافة 40 كم عن متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة و3.7 كم عن TU Berlin Campus El Gouna. يقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 35 كم من مكان الإقامة.

سعر الإقامة في الليلة 2209+ 331 ضرائب ورسوم بإجمالي 2540 جنيها.

ترتلز إن

يقع هذا الفندق على الساحل، ويتمتع بإطلالة مباشرة على مرسى أبو تيج، وعلى بُعد مسافة قصيرة من أفضل أماكن التسوق والمطاعم والحياة الليلية في الجونة.

يوفر فندق "تيرتل إن" إمكانية الوصول إلى مسبح علي باشا، حيث يمكنك الاسترخاء بعد الظهر، ولراحتك، يضم الفندق بارًا ومطعمًا، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من المطاعم الفاخرة بجوار المرسى.

يوفر "تيرتل إن" مرافق احترافية وتدريبًا على الغوص.

سعر الإقامة في الليلة 3093+ 891 ضرائب ورسوم بإجمالي 3984 جنيها.

فندق كابتينز إن

يطل هذا الفندق على مرسى أبو تيج الجميل، ويقع على مسافة قصيرة من الشاطئ والخدمات والفرص الترفيهية في المدينة.

يوفر Captain’s Inn باراً حيث يمكنك تناول المشروبات على الشرفة، يمكنك أيضاً تناول العشاء والاستمتاع بالمأكولات، في حين تتمتع بنسيم الساحل، للمرسى أجواء هادئة.

يحظى الفندق بشعبية خاصة لرياضة الغوص، يتوفر أيضاً التزلج الهوائي، أو القيام برحلة بحرية، أو ركوب الدراجات إلى مخيم البدو.

سعر الإقامة في الليلة 3436+ 990 ضرائب ورسوم بإجمالي 4426 جنيها.

Creek Hotel and Residences El Gouna

يقع مكان إقامة "Creek Hotel and Residences El Gouna" في الغردقة، على بعد 29 كم من نيو مارينا، ويتميز بمسبح خارجي ومواقف خاصة للسيارات مجاناً ومركز للياقة البدنية ومنطقة شاطئ خاص، يوفر هذا الفندق المصنف 5 نجوم واي فاي مجاني، وتراس، وبار، يوفر مكان الإقامة للضيوف خدمة الغرف، وخدمة كونسيرج، وخدمة تخزين الأمتعة.

تحتوي جميع الغرف في "Creek Hotel and Residences El Gouna"على جهاز تكييف ومنطقة جلوس وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، بالإضافة إلى صندوق ودائع آمن، وحمّام خاص مع دش ولوازم استحمام مجاناً ومجفف للشعر، تحتوي جميع الغرف على غلاية، بينما توفر بعض الغرف مطبخاً صغيراً مع ثلاجة وميكروويف وميني بار. تحتوي كل غرفة في "Creek Hotel and Residences El Gouna" على بياضات أسرّة ومناشف.

يتوفر إفطار يشمل خيارات طعام من بوفيه ومن قائمة مأكولات وكونتيننتال. يوجد في مكان إقامة "Creek Hotel and Residences El Gouna" مطعم يقدّم أطباقاً محلية وأطباقاً دولية، كما يمكن أيضاً طلب خيارات نباتية وخالية من الألبان وحلال.

يتحدث الموظفون اللغة العربية والألمانية والإنجليزية والفرنسية في مكتب الاستقبال الذي يعمل على مدار الساعة.

يبعد مكان إقامة "Creek Hotel and Residences El Gouna" مسافة 40 كم عن متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة و3.3 كم عن TU Berlin Campus El Gouna. يقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 33 كم من مكان الإقامة.

سعر الإقامة في الليلة 4418+ 1273 ضرائب ورسوم بإجمالي 5691 جنيها.

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