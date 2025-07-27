الليلة بـ20 ألف جنيه.. 20 صورة لأغلى 5 مصايف في الجونة

يبحث العديد من المصريين، عن أفضل أماكن الإقامة في الجونة، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في الجونة، وفقا لموقع "بوكينج".

VESTA - El Gouna Residence

يقع مكان إقامة "VESTA - El Gouna Residence" في الغردقة في محافظة البحر الأحمر على بُعد مسافة 1.5 كم من شاطئ لا ميزون بلو الجونة ويوفر إقامة مع واي فاي مجاني، ومرافق للشواء، وتراس، ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تضم بعض الوحدات تلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ومطبخاً مجهزاً بالكامل مع ثلاجة، وحمّاماً خاصاً مزوداً بدش ولوازم استحمام مجاناً.

يبعد مكان إقامة "VESTA - El Gouna Residence" مسافة 36 كم عن نيو مارينا و47 كم عن متحف أكواريوم الأحياء المائية بالغردقة. يقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 40 كم من مكان الإقامة.

سعر الإقامة في الليلة 20515 جنيها.

The Chedi El Gouna

يبرز فندق The Chedi El Gouna طبيعة مدينة الجونة الساحرة ومنحدراتها الرائعة وموقعها الجميل المواجه للشاطئ، كما يكتمل كل ذلك من خلال الجماليات الآسيوية المميزة للفخامة الأساسية والتصميم الأنيق والتجربة العصرية الرائعة في فندق The Chedi.

يوفر منتجع The Chedi El Gouna للمسافرين ذوي الذوق الرفيع إمكانية الاستمتاع بالهدوء الفاخر، ويضمن مكان الإقامة هذا المواجه للبحر تجارب إقامة مميزة من خلال تجربة الاستمتاع في السبا والهندسة المعمارية الآسيوية الباعثة على الاسترخاء بشكل مذهل وخيارات تناول الطعام التي لا تُضاهى والغرف المصممة لتوفير أقصى درجات الراحة، كما يقع فندق The Chedi El Gouna بين المناظر الطبيعية المورقة، ويوفر إطلالات خلابة على المياه ذات اللون الأزرق السماوي، حيث يعتبر الوجهة الفخمة التي تحلم بها.

يوفر التصميم العصري الأنيق والبسيط في نفس الوقت للأجنحة والغرف الرائعة البالغ عددها 82 غرفة وجناح أجواءً هادئة تعزز الاسترخاء، بينما تضيف مجموعة الألوان الترابية والمواد الطبيعية لمسة من الأجواء الباعثة على الدفء، كما تتوفر مفروشات وتجهيزات من قبِل بعض الحرفيين الرائدين في العالم، والتي تضمن راحتك قدر الإمكان أثناء إقامتك، فيما تشمل الأسرّة بياضات أسرّة مصرية عالية الكثافة، وتضمن المناشف الكبيرة الفاخرة ذات الوبر السميك الراحة لك بعد الاستحمام الممتع أو السباحة.

سعر الإقامة في الليلة 8718 +2513 ضرائب ورسوم بإجمالي 11231 جنيها.

Movenpick Resort & Spa El Gouna

يقع هذا المنتجع على شاطئ البحر ويتميز بسبا كامل الخدمات ومسبح على طراز البحيرة محاط بأشجار النخيل، ويبعد مسافة 1 كم من نادي الجونة للجولف، كما يتميز بإطلالات بانورامية على البحر الأحمر.

تتميز الغرف في Mövenpick Resort بنوافذ كبيرة وتفتح غرف النوم على شرفة خاصة أو تراس خاص مزود بأثاث فناء، كما تحتوي كل غرفة على تلفزيون مع قنوات فضائية ومنطقة جلوس ومرافق لصنع الشاي والقهوة.

يتميز مطعم Palavrion بمجموعة متنوعة من الأطباق العالمية والمصرية، كما يقدم عروض طهي مباشرة.

يُمكن للضيوف في Mövenpick Resort & Spa El Gouna ممارسة التمارين في الجيم المجهز تجهيزاً جيداً أو الاستمتاع بلعب التنس في الملعب الرياضي، كما تتوفر أنشطة للغوص والغطس في المنطقة المجاورة، بالإضافة إلى وجود مكان خاص للطائرة الورقية في المنتجع.

يبعد Mövenpick Resort & Spa El Gouna مسافة 4 ساعات بالسيارة من مدينة الأقصر، كما تتوفر مواقف خاصة للسيارات مجاناً في الموقع.

سعر الإقامة في الليلة 8510 +2451 ضرائب ورسوم بإجمالي 10961 جنيها.

Casa Cook El Gouna - Adults Only

يقع Casa Cook El Gouna Adults Only في الجونة، وعلى بُعد 3 كم من أبو تيج مارينا، وهو مكان إقامة يضم مواقف خاصة للسيارات مجاناً ومركزاً للياقة البدنية ومسبحاً خارجياً، بالإضافة إلى مطعمين، كما يوفر مكان الإقامة أيضاً بار وحديقة ومنطقة شاطئية خاصة، كما يتميز مكان الإقامة بمكتب استقبال يعمل على مدار الساعة وخدمة الغرف وخدمة صرف العملات للضيوف.

تحتوي جميع الوحدات على مكيّف وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات الكابل وغلاية ومجفف للشعر وخزانة ملابس، كما يشمل الحمّام الخاص دشاً ولوازم الاستحمام مجاناً، كما توفر جميع الغرف في المنتجع للضيوف أيضاً خدمة الواي فاي مجاناً، وتحتوي الفيلات والأجنحة الجونيور على دش خارجي ثانٍ، كما تم تجهيز الفيلات بحمّام ثانٍ، وتضم كل غرفة في Casa Cook El Gouna Adults Only منطقة جلوس، فيما توفر أجنحة الجونيور هذه مسبحاً مشتركاً وفيلات ذات مسابح خاصة.

تتوفر وجبة إفطار عالمية غنية يومياً في المطعم، كما يشمل مكان الإقامة هذا مركز عافية وسبا.

يوفر Casa Cook El Gouna Adults Only تراساً ومركزاً لرياضة ركوب الأمواج باستخدام المظلات على الشاطئ، وتشتهر المنطقة بركوب الدراجات، كما تتوفر خدمة استئجار الدراجات والسيارات في هذا المنتجع.

يبعد Casa Cook El Gouna Adults Only مسافة 2.8 كم من شاطئ منتجع شيراتون ميرامار الجونة وشاطئ سموكري، ويُعتبر مطار الغردقة الدولي المطار الأقرب إلى مكان الإقامة، حيث يقع على بُعد 36 كم.

سعر الإقامة في الليلة 9077 +2616 ضرائب ورسوم بإجمالي 11693 جنيها.

منتجع شيراتون ميرامار الجونة

يقع هذا المنتجع المواجه للشاطئ ومن فئة 5 نجوم في وسط مدينة الجونة وعلى بعد 20 كم شمال الغردقة، ويوفر مسبح خارجي وشاطئ خاص ومتجر للمجوهرات ورواق للتسوق وأنشطة للأطفال تحت إشراف مختصين، وتحتوي جميع الغرف على تراس واسع ومنعزل أو شرفة ذات إطلالات خلابة على البحيرات والمسابح والشواطئ الخاصة.

تم تصميم منتجع شيراتون ميرامار الجونة على الطراز العربي والنوبي المصري, ويقدم غرف واسعة في أجواء هادئة، وقد تم بناء هذا المنتجع الفاخر على 9 جزر ترتبط بمسارات الحديقة وجسور المشاة.

تتوفر الأنشطة المائية في منتجع شيراتون ميرامار الجونة وتشتمل على ركوب الأمواج والغطس، ويمكن للضيوف الاستفادة من الجيم المجهز تجهيزًا جيدًا في منتجع شيراتون ميرامار الجونة.

يتوفر 8 المطاعم وبارات في منتجع شيراتون ميرامار، ويتم تقديم المأكولات الإقليمية والعالمية مع إطلالات خلابة على الشاطئ في Oriental 1001، بينما يقدم La Piscina المأكولات الإيطالية، كما يمكن التمتع بالموسيقى الحيّة في بار ميرامار.

تتوفر مواقف خاصة ومجانية للسيارات في منتجع شيراتون ميرامار، ويقع مطار الغردقة الدولي على بُعد 30 دقيقة بالسيارة، بينما يقع ملعب الجونة للجولف على بُعد 2 كم من المنتجع.

سعر الإقامة في الليلة 7658 +2207 ضرائب ورسوم بإجمالي 9865 جنيها.