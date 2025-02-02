رغم جمالها الساحر.. 25 صورة لدول حول العالم لا يعرفها كثيرون

كتبت- شيماء مرسي

العالم مليء بكنوز خفية من بينها دول وجزر صغيرة تختبئ عن الأنظار ولا يعرفها كثيرون بالرغم من جمالها.

وكشف موقع "تايمز ناو نيوز" في السطور التالية عن أكثر 5 دول حول العالم خفية لا يعرفها كثيرون.

توفالو، جنة المحيط الهادئ

أصغر دولة في العالم، وتتكون من تسع جزر مرجانية صغيرة، منتشرة كجواهر في المحيط الهادئ.

ويبلغ عدد سكانها حوالي 11000 نسمة، وتتسم بأنها دولة هادئة، وبالرغم من أنها تتمتع بجمال طبيعي إلا أنها بعيدة عن الأنظار بسبب موقعها البعيد وحجمها الضئيل.

وتشتهر أيضا بشواطئها الرملية البيضاء والشعاب المرجانية المثالية للغطس والغوص، ولكن لسوء الحظ، تعد من أكثر الدول المعرضة للخطر بسبب تغير المناخ، وخاصة تهديد ارتفاع مستوى سطح البحر.

ساو تومي وبرينسيبي، جوهرة أفريقيا الخضراء

تقع في خليج غينيا على ساحل وسط أفريقيا، وتتكون من جزيرتين رئيسيتين وعدة جزر صغيرة، ويبلغ عدد سكانها حوالي 200000 نسمة.

وتعد ثاني أصغر دولة في أفريقيا، وتشتهر بشواطئها الخلابة وغاباتها ومناظرها البركانية.

وكان اقتصاد ساو تومي وبرينسيبي يعتمد تاريخيا على إنتاج الكاكاو،و يمكن للزوار استكشاف الغابات أو التنزه سيرا على الأقدام إلى الحفر البركانية أو زيارة مزارع الكاكاو التاريخية.

كيريباتي، جزيرة منعزلة

هي جزيرة فريدة تقع في وسط المحيط الهادئ، وتتكون من 33 جزيرة مرجانية، وتعد واحدة من أكثر الدول النائية في العالم، حيث لا يوجد بها مطارات دولية رئيسية أو مدن مزدحمة.

وبسبب عزلتها وبساطة بنيتها التحتية بقيت كيريباتي بعيدة عن الأنظار السياحية.

وتشتهر بشعابها المرجانية وبحيراتها المذهلة، مما يجعلها مكان متميز للغواصين وعشاق الطبيعة.

جيبوتي، بوابة القرن الأفريقي

تقع في قلب القرن الأفريقي، وهي دولة صغيرة وتعد نقطة وصل حيوية بين إريتريا وإثيوبيا وتطل على البحر الأحمر.

وعلى الرغم من حجمها المتواضع، تعمل جيبوتي كمركز رئيسي للتجارة الدولية والعمليات العسكرية نظرا لموقعها بالقرب من مضيق باب المندب، وهو ممر بحري رئيسي يربط البحر الأحمر بخليج عدن.

كما تتميز جيبوتي بالمناظر الطبيعية البركانية والصحاري والمياه الساحلية الزرقاء العميقة المثالية للغوص والغطس ومشاهدة الحيتان.

جزر القمر، طبيعة خلابة وتراث غني

تقع جزر القمر بين مدغشقر وموزمبيق وتتميز بتنوع ثقافي كبير ويبلغ عدد سكانها حوالي 800000 نسمة، وهي واحدة من أقل البلدان شهرة في العالم، ويرجع ذلك إلى عدم الاستقرار السياسي والتحديات الاقتصادية.

وتشتهر بمناظرها البركانية وغاباتها وشواطئها الجميلة والسلاحف البحرية النادرة والشعاب المرجانية.