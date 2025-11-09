10 صور لأماكن تبدو من كوكب آخر.. لكنها على الأرض

وجهة ساحرة في الفيوم.. 20 صورة لما ينتظرك في وادي الريان

25 صورة لـ أجمل 5 أماكن في أسوان.. ساحرة

أغرب الفنادق في العالم.. من الجليد والأشجار وتحت الماء (صور)

في عالمنا الكبير، تتنوع المناظر الطبيعية بشكل يفوق الخيال، حيث يكتشف المسافرون والباحثون مواقع تبدو كأنها من عوالم أخرى، أو كأنها لوحات فنية خلاقة للطبيعة، وهذه الأماكن الغريبة تجذب الزوار من مختلف أنحاء العالم، ليس فقط لجمالها الفريد، بل أيضا لما تحمله من أسرار جيولوجية وبيئية مذهلة.

وبحسب موقع National Geographic، فإن هناك عدة مواقع على كوكب الأرض تثير الدهشة بسبب خصائصها الطبيعية غير العادية، التي تجعلها تبدو وكأنها تنتمي إلى كوكب مختلف، بعيدا عن كوكبنا الأزرق.

أبرز 5 أماكن على الأرض تبدو من كوكب آخر

صحراء ناميب

تعتبر صحراء ناميب بـ "ناميبيا" واحدة من أقدم الصحارى في العالم، وتمتاز بكثبانها الرملية الحمراء التي تتلون بألوان تتدرج بين الأحمر والبرتقالي الداكن.

وهذه الكثبان الضخمة تتغير شكلها باستمرار بفعل الرياح القوية، ما يمنح الصحراء مظهرا متحركا وكأنها بحر من النيران.

والطابع الصحراوي القاحل وقلة الحياة النباتية تجعل المنظر خاليا من الحياة تقريبا، مما يشبه مشاهد سطح كوكب المريخ، وهذا ما يجعلها وجهة مفضلة للمصورين والباحثين في علوم الكواكب.

حديقة واكا باتيكا الوطنية

تتميز هذه الحديقة بولندا، بتشكيلات صخرية فريدة، وأشجار عتيقة ملتوية تبدو وكأنها تحكي قصة عالم خيالي من قصص الفانتازيا.

الغابات الكثيفة والمغطاة بالطحالب، مع التكوينات الصخرية الغريبة، تعطي إحساسا بأنك تخطو إلى عالم آخر مختلف تماما عن ما نعرفه من الطبيعة.

يعود هذا الطابع الغريب إلى العوامل المناخية والجيولوجية التي ساهمت في تشكيل هذه البيئة المتفردة.

بحيرات الملح في أتاكاما

تقع بحيرات الملح هذه في صحراء أتاكاما، التي تعتبر من أكثر الأماكن جفافا على الأرض.

مياه هذه البحيرات غنية بالأملاح والمعادن، وتتنوع ألوانها بين الأحمر، الوردي، البرتقالي، والأصفر، بسبب تراكم الطحالب والمواد المعدنية.

وهذه الألوان الزاهية والظلال المتغيرة على سطح البحيرات تعطي انطباعا بأنك تنظر إلى كوكب مختلف، حيث تتداخل الطبيعة مع عناصر تبدو فضائية.

وادي القمر

سمي وادي القمر بموريتانيا، بهذا الاسم بسبب تشابهه اللافت مع سطح القمر، حيث تتوزع التشكيلات الصخرية الحادة والتجاويف التي تشبه الفوهات البركانية.

ويمتد الوادي على مساحة واسعة ويبدو وكأنه مشهد من فيلم خيال علمي.

ويزور هذا المكان الكثير من صناع الأفلام الذين يبحثون عن مواقع تصوير لمشاهد فضائية، حيث يعطي الإحساس ببيئة غير مألوفة على الأرض.

غابات البامبو

تمتاز غابات البامبو في اليابان بطول أعمدة البامبو التي ترتفع نحو السماء بشكل كثيف ومتناسق، مما يخلق مشهدا خياليا أشبه بالغابات السحرية.

وهذه الأعمدة الخضراء المتشابكة تنشر هالة من الهدوء والروحانية، كما أن الأصوات الناتجة عن تحرك الرياح بين سيقان البامبو تضفي على المكان أجواء غامضة وساحرة.