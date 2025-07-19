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سعر الليلة يتخطى المليون جنيه.. 10 صور لـ أغلى مصيف في الساحل الشمالي

03:01 م السبت 19 يوليو 2025
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    تكلفة حجز الفيلا يوم واحد تصل إلى نحو 1,067,472
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    فيلا Townhouse In Marassi
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    ليلة مصيف في الساحل الشمالي
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    معلومات عن فيلا Townhouse In Marassi
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    يبعد مكان إقامة Townhouse In Marassi مسافة 34 كم عن بورتو مارينا
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    يقع مكان إقامة Townhouse In Marassi في حي سيدي عبد الرحمن في العلمين
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    يقع مكان الإقامة على بُعد أمتار قليلة من شاطئ صافي
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    سعر فيلا Townhouse In Marassi
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    أغلى مصيف في الساحل الشمالي
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في فصل الصيف يهرب كثيرون من أشعة الشمس الحارقة إلى شواطئ البحار للاستمتاع بالمياه، ويفضل البعض الذهاب إلى الساحل الشمالي، لقضاء وقت مميز هناك.

ودائما ما تثير أسعار المصايف في الساحل الشمالي الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي كل صيف، وتحديدا "الساحل الشرير"، الذي يمتد بداية من الكيلو 110 من ناحية مطروح، ويضم مارينا 7 هاسيندا وايت وباي وريد وجرين وبلو ومراسي وأمواج وسيشل، نظرا لارتفاعها، لكن ما هو سعر أغلى مصيف في الساحل الشمالي؟.

أغلى ليلة مصيف في الساحل الشمالي
وبحسب موقع الحجز الشهير "بوكينج"، فإن أغلى مصيف في الساحل الشمالي، يتمثل في فيلا "Townhouse In Marassi"، فماذا يوجد بها؟.

المكان
يقع مكان إقامة "Townhouse In Marassi" في حي سيدي عبد الرحمن في العلمين، ويوفر مسبحا خاصا ومطبخا وإطلالة على الحديقة.

يقع مكان الإقامة على بُعد أمتار قليلة من شاطئ صافي، ويوفر تراسا ومواقف خاصة للسيارات مجاناً.

تتوفر (3) غرفة نوم للضيوف في هذه الفيلا، بالإضافة إلى تلفزيون بشاشة مسطحة، وجهاز تكييف، وغرفة معيشة.

يبعد مكان إقامة "Townhouse In Marassi" مسافة 34 كم عن بورتو مارينا، ويقع مطار العلمين الدولي على بُعد 38 كم من مكان الإقامة.

مساحة الفيلا
290 متر مربع

محتويات الفيلا
مطبخ خاص
مسبح خاص
شرفة
إطلالة على الحديقة
تكييف
تليفزيون بشاشة مسطحة
تراس
واي فاي مجانا
مطبخ
غسالة ملابس
تدفئة.

التكلفة
بحسب موقع بوكينج، فإن تكلفة حجز الفيلا يوم واحد على سبيل المثال من "الخميس 17 يوليو إلى الجمعة 18 يوليو"، تصل إلى نحو 1,067,472، مليون و67 ألف و472 جنيها مصريا، إذا كان عدد الضيوف ثلاثة أفراد.



فصل الصيف الساحل الشمالي أسعار المصايف
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