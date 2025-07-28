الخطوط السعودية و"طيران أديل" الأفضل أداءً خلال مواسم الذروة في موسم الحج وعطلات إجازة الصيف وعيد الأضحى

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تواصل مجموعة الخطوط السعودية التأكيد على التزامها بالأداء التشغيلي المتميز، لتلعب بذلك دورًا محوريًا في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران التي أرستها المملكة العربية السعودية، فقد احتلت الخطوط السعودية المركز الأول عالميًا في انضباط مواعيد المغادرة والوصول خلال شهر يونيو من العام الجاري 2025، حسبما أفاد تقرير موقع Cirium المستقل، المتخصص في متابعة أداء عمليات الطيران المدني عالميًا، بواقع 91.33% لمواعيد الوصول، و90.69% للمغادرة، وذلك لإجمالي 16,700 رحلة شغّلتها الخطوط السعودية على مدار الشهر.

كما حققت شركة "طيران أديل"، الذراع الاقتصادي لمجموعة الخطوط السعودية، المركز الأول في منطقة الشرق الأوسط وأفريقيا من حيث انضباط مواعيد الوصول، بواقع 91.77% من خلال أكثر من 5,900 رحلة شغّلتها "طيران أديل".

وبهذا الإنجاز، تكون مجموعة الخطوط السعودية قد أكدت ريادتها عالميًا من حيث انضباط مواعيد المغادرة والوصول للمرة الثانية خلال عام 2025، بعد أن حققت إنجازًا مماثلاً في شهر مارس الماضي. وتعكس تلك الريادة العالمية حرص الخطوط السعودية و"طيران أديل" على الوصول إلى هدفي الكفاءة التشغيلية والتميّز المستدام، وهو ما تحقق بالفعل حتى خلال مواسم الذروة، مثل موسم الحج، وعطلات الصيف، وعيد الأضحى.

وفي معرض تعليقه على ذلك الإنجاز، قال المدير العام لمجموعة الخطوط السعودية، إبراهيم العمر: "إن تحقيق أداء استثنائي من حيث انضباط المواعيد مع الحفاظ على التميّز التشغيلي يتطلب تنسيقًا سلسًا بين جميع قطاعات المجموعة وشركاتها التابعة. إن هذا الإنجاز يؤكد مساهمتنا المباشرة في تحقيق أهداف الاستراتيجية الوطنية للطيران، لا سيما في تحسين تجربة سفر الضيوف عمومًا".

يُعزى نجاح الخطوط السعودية المستمر إلى خبرة واحترافية كوادرها الوطنية، التي تدير عمليات تشغيل الرحلات مع الالتزام الشديد بمبدأ انضباط المواعيد، الذي يمثل ركيزة أساسية لتجربة الضيوف المسافرين. وتوظف "السعودية" أحدث الأنظمة التقنية الرقمية، المدعومة بتكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، بهدف تحسين عمليات التخطيط لرحلاتها، وذلك عبر إشعارات تنبؤية وتحليلات تتيح الاستجابة السريعة لأي تحديات تشغيلية.

وقد رسمت مجموعة الخطوط السعودية لنفسها خطة طموحة، تهدف إلى التوسع في أسطولها الجوي خلال السنوات المقبلة، وذلك عبر إضافة 188 طائرة جديدة إلى أسطولها الحالي البالغ 187 طائرة. وجرى تجهيز مركز التحكم المتكامل للعمليات (IOCC) التابع للخطوط السعودية، بمطار الملك عبد العزيز الدولي في جدة، بأحدث التقنيات، لإدارة هذا النمو الضخم. ويلعب ذلك المركز، وهو الأكبر من نوعه في الشرق الأوسط، دورًا محوريًا في تنسيق عمليات الطيران عبر جميع الكيانات التابعة لمجموعة الخطوط السعودية، وضمان كفاءة التشغيل، ودقّته، وسلاسة تكامل العمليات.

نبذة عن مجموعة الخطوط السعودية:

تُعد مجموعة الخطوط السعودية واحدة من أكبر تكتلات شركات الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إذ تقود الشركة عملية تطوير صناعة الطيران من خلال 13 شركة تابعة لها. وتُقدّم المجموعة العديد من الخدمات عالمية المستوى، ومنها خدمات النقل الجوي، وخدمات الشحن، والخدمات الأرضية، والخدمات اللوجستية، والصيانة، والتموين، والطيران الخاص، والعقارات، والتدريب، والخدمات الطبية.

تتمثل رسالة مجموعة الخطوط السعودية في أن تكون مصدر إلهام لاجتياز الحدود، بهدف متأصل يتمثل في إطلاق العنان للإمكانات البشرية، وربط العالم بطرقٍ لم تكن ممكنةً من قبل. وتلتزم المجموعة بإعادة تشكيل منظومة الطيران في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وخارجها، من خلال تبنّي الابتكار ونهجٍ يركز على العملاء.