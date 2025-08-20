20 صورة لـ أغلى 5 أماكن في دهب - الليلة بـ20 ألف جنيه

كتب - سيد متولي

يبحث العديد من المصريين، عن أغلى أماكن الإقامة في دهب، من أجل قضاء إجازة مميزة بعيدا عن الشمس الحارقة والطقس الحار.

ويقدم "مصراوي"، أغلى 5 أماكن للإقامة في دهب، وفقا لموقع "بوكينج".

منتجع سويس ان دهب

يقع هذا المنتجع المصنف 4 نجوم في دهب، ويتميز بشاطئ خاص رائع على ساحل البحر الأحمر، كما يضم مسابح خارجية مع قسم للأطفال و4 مطاعم ومركز للغوص.

تحتوي الغرف والأجنحة المشرقة والمتجددة الهواء في منتجع سويس إن دهب على وسائل راحة عصرية، مثل شرفة خاصة ومنطقة جلوس واسعة مزودة بتلفزيون مع قنوات فضائية، كما توفر بعض الغرف إطلالات على البحر أو الحدائق ذات المناظر الطبيعية.

يقدم مطعم وتراس الخيمة بوفيه غني على مدار اليوم، ويتوفر أيضاً Locanda Sports and Bar، كما يتم تقديم الكوكتيلات غير الكحولية والكوكتيلات المصنوعة من الفاكهة الطازجة في بار الشاطئ.

يمكن لضيوف منتجع سويس إن دهب التمرن باستخدام معدات تمارين اللياقة البدنية في الجيم أو الاستمتاع بجلسة مساج باعثة على الاسترخاء في السبا الشامل، كما يوفر هذا المنتجع نادي للأطفال مع ملعب وإشراف من قبل محترفين.

يوفر منتجع سويس إن خدمة نقل إلى وسط مدينة دهب، كما يمكن ترتيب خدمة النقل إلى مطار شرم الشيخ الدولي، فيما يوفر هذا المنتجع أيضاً رحلات سفاري فريدة من نوعها عبر سيناء بواسطة الجمال أو الخيل أو السيارة الجيب أو الدراجات الرباعية.

سعر الليلة 15456+4451 ضرائب ورسوم بإجمالي 19907 جنيها.

منتجع سفير دهب

يقع "Safir Dahab Resort فندق سفير دهب" على بعد ساعة واحدة فقط بالسيارة من شرم الشيخ، ويتميز بإطلالات بانورامية على البحر الأحمر، كما يحتوي على شاطئ خاص ويضم منطقة مسبح أنيقة ذات مناظر طبيعية.

تتميز الغرف بأنها واسعة وتحتوي على أسرّة فاخرة، كما تشمل ميني بار وحمّاماً رخامياً خاصاً، وتوفر كل غرفة شرفة مع إطلالة على الحديقة.

يقدم "Safir Dahab Resort فندق سفير دهب" مجموعة متنوعة من خيارات تناول الطعام العالمية، كما يوفر مطعم Flavors وجبة إفطار وبوفيه عشاء مميز، بينما يقدم مطعم Catch Sea Food's المأكولات البحرية الطازجة ومطعم Portofino الإيطالي، كما يتوفر بار على الشاطئ وبار مسبح وخدمة الواي فاي بسرعة 1 ميغابايت في جميع الغرف ومنافذ البيع.

يمكن للضيوف الاستمتاع بلعبة التنس أو الاسترخاء على كراسي التشمس بجانب المسبح، كما يضم هذا الفندق مكتباً للجولات السياحية يمكنه مساعدة الضيوف في خدمة استئجار السيارات وتقديم المعلومات عن المعالم السياحية المحلية، فيما تشمل الأنشطة الترفيهية التي يمكن ممارستها بالقرب من مكان الإقامة رياضة ركوب الأمواج شراعياً والغوص.

يقع "Safir Dahab Resort فندق سفير دهب" على بعد 87 كم من مطار شرم الشيخ الدولي، كما يوفر مكتباً للاستقبال يعمل على مدار 24 ساعة ومواقف خاصة للسيارات مجاناً في الموقع.

سعر الليلة 9443+2719 ضرائب ورسوم بإجمالي 12162 جنيها.

Ganesha.Beach apartment

يقع مكان إقامة "Ganesha.Beach apartment" في دهب، ويوفر حديقة وتراس وواي فاي مجاني وإطلالة على البحر. يحتوي مكان الإقامة هذا على شرفة، بالإضافة إلى إطلالات على الجبل.

تتوفر (1) غرفة نوم في هذه الشقة، وتلفزيون بشاشة مسطحة مع قنوات فضائية، ومنطقة لتناول الطعام، ومطبخ صغير فيه ثلاجة، وغرفة معيشة، وجهاز تكييف. تتوفر مناشف وبياضات أسرّة في الشقة.

تتوفر خدمة تأجير سيارات في مكان إقامة "Ganesha.Beach apartment".

يبعد مكان إقامة "Ganesha.Beach apartment" مسافة أمتار قليلة عن شاطئ دهب. يقع مطار شرم الشيخ الدولي على بُعد 93 كم، ويوفر مكان الإقامة خدمة نقل المطار مقابل رسوم.

سعر الليلة 7245+1513 ضرائب ورسوم بإجمالي 8758 جنيها.

تروبيتل دهب اواسيز

يقع منتجع "تروبيتل دهب اواسيز" المصنف 4 نجوم على ساحل خليج العقبة، ويوفر هذا الفندق شاطئاً خاصاً ومسبحاً خارجياً مدفأ خلال الشتاء ومركزاً للغوص يطل على منطقة الثقب الأزرق للغوص.

توفر الغرف الموجودة في تروبيتل دهب أواسيز تكييف هواء وتلفزيون مع قنوات فضائية وشرفات تطل على الخليج أو على الصحراء.

يحتوي هذا الفندق على نادٍ صحي وساونا وغرفة بخار ومساج، ويتوفر مركزاً للتسوق وخدمة تحويل العملات في هذا الفندق.

يُمكن للضيوف الاسترخاء مع احتساء المشروب في بار الشاطئ أو البار الواقع بجانب المسبح، كما تتوفر غرفة لتناول الطعام وتراساً حيث يتم تقديم الإفطار والغداء والعشاء، وتتضمن وجبات المساء أطعمة ذات طابع عالمي يتم تغييرها بانتظام.

يقع هذا الفندق على بعد 8 كم فقط من وسط مدينة دهب و70 دقيقة بالسيارة من مطار شرم الشيخ الدولي.

يقع هذا الفندق الرائع على بعد 5 دقائق فقط سيراً على الأقدام من موقع الغوص الشهير عالمياً "البلو هول"، كما يقع مكان الإقامة بين الشريط الساحلي الجميل للبحر الأحمر وجبال سيناء الكبرى، مما يوفر أجواءً لا مثيل لها وإطلالة هادئة.

سعر الليلة 6261+1803 ضرائب ورسوم بإجمالي 8064 جنيها.

JAZ Dahabeya

يوفر هذا الفندق الفاخر المصنف 4 نجوم إطلالات خلابة على البحر الأحمر وجبال سيناء، ويتميز بمسبح على شكل البحيرات الشاطئية وعلاجات مساج وساونا.

يقع جاز دهبية في حديقة خلابة تضم أشجار النخيل، ويوفر غرفاً أنيقة مزودة بتلفزيون مع قنوات فضائية وشرفة، كما تطل بعض الغرف على منطقة المسبح والحديقة.

يتميز جاز دهبية بجيم مجهز تجهيزاً جيداً وذلك بالنسبة للضيوف المهتمين بالحفاظ على لياقتهم البدنية، وتشمل الأنشطة المتوفرة التي تعتمد على المياه رياضة ركوب الأمواج شراعياً والغطس والغوص مقابل تكلفة إضافية، كما يُمكن للضيوف الشعور بالحيوية والجمال في السبا، حيث يشمل علاجات تبعث على النشاط والانتعاش وجلسات مساج وبرامج للاسترخاء وساونا وخدمات التجميل مقابل تكلفة إضافية، ويُمكن للضيوف الاسترخاء أثناء قيام الأطفال باللعب في ملعب الأطفال الموجود في دهبية.

يقدم مطعم Le Palmier مأكولات منطقة البحر الأبيض المتوسط والأطباق العالمية، ويُمكن الاستمتاع بتناول المأكولات الإقليمية التخصصية على تراس مطعم Sea Pearl، كما تشمل الأسعار الشاملة كلياً وجبة الإفطار والغداء والعشاء والمشروبات غير الكحولية.

يبعد مكان الإقامة مسافة 3 كم من وسط مدينة دهب و10 دقائق بالسيارة من محمية أبو جالوم الوطنية، ويُمكن للضيوف الاستفادة من المواقف الخاصة للسيارات مجاناً في الفندق.

سعر الليلة 8689+2405 ضرائب ورسوم بإجمالي 11094 جنيها.