كيف تقضي يومك في بورسعيد؟.. استكشف أروع المعالم وأشهى المأكولات

مصيفك في فايد.. 20 صورة لـ أرخص 3 أماكن ساحرة

الليلة تخطت 54 ألف جنيه.. 20 صورة لـ أغلى 3 أماكن في فايد

لم تسمع عنها من قبل.. أغرب 5 هياكل خشبية حول العالم (صور)



تقع بورسعيد على مشارف البحر الأبيض المتوسط وعلى بوابة قناة السويس الشهيرة، مدينة تنبض بالحياة والتاريخ في قلب شمال شرق مصر. تأسست عام 1859، لتصبح نقطة التقاء الحضارات وطريقا حيويا للتجارة العالمية.



وزيارة بورسعيد لا تعني مجرد المرور بجانب قناة السويس، بل هي تجربة متكاملة تجمع بين المعالم التاريخية الخالدة، أجواء البحر المنعشة، وأصناف الطعام البحري اللذيذة.



وفقا لموقع connollycove، إليك دليل شامل لاستكشاف أجمل ما في بورسعيد.



أولا: زيارة المعالم التاريخية



1- ميناء بور سعيد

لا يمكن لأي زائر أن يغادر بورسعيد دون التوقف عند ميناء المدينة، ثاني أكبر ميناء في مصر، الذي يقدم مناظر خلابة للسفن العملاقة وهو بمثابة شريان المدينة الحيوي.



2- منارة بورسعيد

تحفة معمارية وتاريخية، تعتبر أول بناء من الخرسانة المسلحة في مصر، شيدت عام 1869 لتكون دليلا للسفن العابرة لقناة السويس، وتتميز بهيكلها الثماني وارتفاعها الذي يبلغ 56 مترا.



3- مبنى هيئة قناة السويس-

صرح معمار إسلامي فاخر على شاطئ القناة، استخدم لاستقبال كبار الزوار واحتضان الأحداث التاريخية الكبرى، يحمل بين جدرانه عبق التاريخ من عهد الخديوي إسماعيل وحتى الحرب العالمية الأولى.



4- قاعدة تمثال دي ليسبس

نصب تذكاري للمخطط الرئيسي لقناة السويس، تمثال ضخم من البرونز يحتفي بمؤسس المشروع العظيم، يبرز على قاعدة متينة تعكس إرادة الإنسان في تحقيق المعجزات الهندسية.



5- المتحف الحربي

موطن لتاريخ الحروب الحديثة في مصر، يروي قصص العدوان الثلاثي وحرب أكتوبر من خلال مقتنيات وآثار تحكي بطولات القوات المسلحة المصرية.



ثانيا: استجمام وترفيه في قلب بورسعيد



جزيرة تينيس

جزيرة صغيرة قريبة من بورسعيد تحوي إرثا زراعيا وصناعيا قديما، حيث يمكن للزوار الاستمتاع بجولة سريعة بالقارب والتعرف على الحياة الريفية والتراث المحلي.



الكورنيش

ممشى يمتد على طول الساحل البحري بمسافة 8 كيلومترات، يزخر بمحلات التسوق والمقاهي، ويعتبر المكان الأمثل لمشاهدة غروب الشمس الساحر بعد يوم مليء بالزيارات.



السباحة

للمحبي الاسترخاء على الشواطئ، تتوفر شواطئ مجانية في بورسعيد تتيح فرصة الاستمتاع بالمياه الصافية والهواء العليل للبحر الأبيض المتوسط.



ثالثا: مأكولات بورسعيد

تشتهر بورسعيد بمأكولاتها البحرية الطازجة التي تصل مباشرة من البحر إلى المطاعم المنتشرة في أرجاء المدينة.



بداية من الإفطار مع الفطائر المحشية والخبز الطازج، مرورا بأطباق السمك المتنوعة واللحوم المشوية، وانتهاء بجلسة هادئة في مقهى تقليدي لتذوق القهوة التركية أو الشاي مع الحلويات المصرية الشهيرة، ستكون تجربة الطعام جزءا لا يتجزأ من يومك في بورسعيد.